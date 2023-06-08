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Сточные ходы: в Башкирии чиновников осудили за недостроенную канализацию

Двум министрам дали по шесть лет колонии за напрасно потраченные 95 млн рублей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ленинский суд Уфы вынес приговор вице-премьеру, министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву, министру строительства и архитектуры Рамзилю Кучарбаеву и трем их бывшим подчиненным. Все фигуранты проходили по делу о строительстве очистных сооружений в городе Кумертау: по версии обвинения, они подписали акты приемки работ, хотя знали, что объект построен с нарушениями и эксплуатировать его нельзя. Ущерб бюджету оценивается в 95 млн рублей. За превышение должностных полномочий и служебный подлог Беляеву и Кучарбаеву дали по шесть лет колонии общего режима, трем другим фигурантам — от трех до пяти лет заключения.

Посадили с полномочиями

Ленинский суд Уфы огласил приговор вице-премьеру, министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву и министру строительства и архитектуры Рамзилю Кучарбаеву. Чиновники обвинялись в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. По версии следствия, с которой согласился суд, чиновники подписали документы о приемке очистных сооружений в городе Кумертау, зная, что они построены с существенными нарушениями.

Каждому из фигурантов назначили по шесть лет лишения свободы в колонии общего режима и запретили работать в госорганах два с половиной года. К срокам от трех до пяти лет колонии приговорили и трех их подчиненных, которые также подписали акты приемки работ.

Несмотря на уголовное дело и судебное разбирательство оба министра до сих пор сохраняют свои должности — в правительстве Башкирии отметили, что говорить о прекращении полномочий Беляева и Кучарбаева рано.

осужденный
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Если обвинительный приговор вступит в законную силу, тогда будет приниматься решение об освобождении от занимаемой должности», — заявили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно решению суда, приговор вступит в законную силу через 10 дней. Подсудимые вину не признали.

— Приговор незаконен, необоснован, — заявил в зале суда защитник Беляева Сергей Зубаков.

Адвокаты заявили о намерении обжаловать приговор.

Поддержали недоработку

Министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева задержали 1 февраля 2021 года. Сперва суд отправил его в СИЗО, но после подачи апелляции смягчил меру пресечения на домашний арест. 25 февраля был задержан и Борис Беляев.

Согласно материалам дела, в 2016 году по инициативе Бориса Беляева, который в тот момент занимал пост главы города Кумертау, власти приняли решение о строительстве очистных сооружений в селе Маячный. Канализацией планировалось обеспечить жилые дома и расположенные в селе социальные объекты, в том числе детский сад. Необходимость строительства обосновывалась планами по улучшению экологической обстановки в муниципальном образовании, уточнили «Известиям» в Следственном комитете.

Бывший глава города Кумертау Борис Беляев

Бывший глава города Кумертау Борис Беляев

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Средства на строительство выделял Фонд развития моногородов, республика софинансировала работы. Стоимость заключенных госконтрактов на реализацию проекта составила 95 млн рублей.

В 2017 году подрядчик отчитался о завершении строительства. Принимать работы должен был Рамзиль Кучарбаев, который на тот момент занимал должность начальник Управление капитального строительства Башкирии. По версии обвинения, он, а также два его подчиненных — заместитель Рамиль Сафин и начальник отдела капитального строительства и реконструкции Шадмурат Бикимбетову, знали, что строительство прошло с нарушениями. В частности, не были проведены пусконаладочные работы, отсутствовали результаты лабораторных исследований очищенных стоков воды.

Тем не менее, опасаясь ответственности за допущенные нарушения и срыв сроков, все три чиновника подписали акты приемки очистных сооружений. В них указывалось, что объект готов к эксплуатации.

Далее документы ушли на подпись главе администрации Кумертау Борису Беляеву и его заместителю Юрию Курову. И эти чиновники документы подписали, хотя, как указывают следователи, «достоверно знали, что объект не подготовлен». Они также дали указание выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Получив все эти документы, Управление капитального строительства Башкирии в полном объеме оплатило работы подрядчика.

водоочистные сооружения
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Незаконченный объект до сих пор не функционирует — он находится в аварийном состоянии.

Расхожий опыт

Криминалист Владимир Кондратенко выразил удивление, что чиновников осудили за превышение полномочий, а не за хищение.

— Видимо, следователям не удалось доказать, что деньги, выделенные на проект, были присвоены, — сказал он «Известиям». — Хотя в таких делах, так и происходит зачастую.

Хищения в сфере ЖКХ происходят достаточно часто, считает и адвокат Алексей Гавришев. Эта отрасль отличается сложностью организации и большим объемом нормативно-правового регулирования.

— Исходя из этого, успешная деятельность по противодействию в совершении преступлений в сфере ЖКХ требует больших усилий, больших познаний в данной сфере, — отметил он.

А партнер коллегии адвокатов «BRAND» Анна Соколова напомнила, что срок запрета на работу в госорганах, который фигурирует в приговоре для башкирских чиновников, начнет исчисляться только после отбытия основного наказания.

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