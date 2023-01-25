Работа над прикрытием: почему в СПЧ возмущены трудоустройством Марины Раковой

МВД России сообщило об окончании расследования уголовного дела в отношении бывшего замминистра просвещения Марины Раковой. Ее подозревают в хищении более 50 млн рублей. Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Одновременно с этим появилась информация о трудоустройстве Раковой в Агентство стратегических инициатив (АСИ) — организацию, созданную правительством России. При этом по решению суда на экс-чиновницу наложены ограничения в передвижении и запрет на пользование телефоном и интернетом. Юристы считают: если Марина Ракова в состоянии выполнять должностные обязанности, не нарушая эти ограничения, назначение законно. Но в Совете по правам человека при президенте РФ возмутились фактом трудоустройства находящейся под следствием экс-чиновницы и назвали его «замарательно-дискредитирующим». Член СПЧ Кирилл Кабанов заявил о намерении обратиться с запросом по этому поводу к председателю правительства Михаилу Мишустину.

Расследование завершено

Следователи МВД завершили предварительное расследование дела в отношении бывшего заместителя главы Министерства просвещения Марины Раковой, сообщили 25 января в ведомстве. Ее подозревают в хищении более 50 млн рублей из государственного Фонда новых форм развития образования. По версии следствия, вместе с соучастниками Ракова похитила средства, выделенные на реализацию госконтрактов в сфере образования, заключенных при ее участии в 2019 году.

По этому же делу проходят ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев, а также бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак, Максим Инкин и ряд других лиц.

Работа над прикрытием_1 Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев (в центре), обвиняемый в рамках уголовного дела о мошенничестве, во время рассмотрения ходатайства следствия об изменении меры пресечения на запрет определенных действий в Мосгорсуде. 3 ноября 2022 года Фото: ТАСС

Также Ракова обвиняется в фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Минпросвещения по совмещению на должности научных работников в Институт общественных наук РАНХиГС. В октябре 2022 года в университете заявили, что фиктивно трудоустроить в научное учреждение невозможно.

«В ходе расследования собраны доказательства, подтверждающие вину фигурантов в инкриминируемых им преступных деяниях. Они признали вину, активно сотрудничали со следствием и выразили готовность погасить причиненный ущерб», — говорится в сообщении МВД.

Уголовное дело передано в прокуратуру Москвы для утверждения обвинительного заключения.

Работа над прикрытием_2 Бывший сотрудник Фонда новых форм развития образования Евгений Зак, обвиняемый в рамках уголовного дела о мошенничестве, после рассмотрения ходатайства следствия об изменении меры пресечения на запрет определенных действий в Мосгорсуде. 3 ноября 2022 года Фото: ТАСС/Александр Щербак

Марину Ракову задержали в октябре 2021 года. Более года она провела в СИЗО. В августе 2022 года адвокаты заявили, что их подзащитная признала вину в хищениях, «дает показания по делу», благодаря чему в нем «появляются всё новые фигуранты», согласилась возместить ущерб и с учетом всего этого попросила об освобождении из СИЗО под домашний арест.

Однако меру пресечения Мосгорсуд изменил ей только 3 ноября 2022 года — по ходатайству следствия. При этом решением суда на нее наложили определенные ограничения — запретили выходить из дома с 22:00 до 6:00, пользоваться средствами связи и телефоном.

Работа по согласованию

Параллельно с сообщением о завершении предварительного расследования дела в СМИ появились сведения, что Марина Ракова трудоустроилась в Агентство стратегических инициатив. Это созданная правительством России некоммерческая организация, которая, в частности, занимается проектами по улучшению бизнес-среды, развитию профессиональных кадров, внутреннего туризма и т.д.

В Telegram-каналах появилась не подтвержденная из официальных источников информация, что Ракова стала советником директора АСИ, а ее зарплата при этом якобы,составила 1,5 млн рублей в месяц. Там же сообщалось, что находящаяся под следствием экс-чиновница уже приняла участие как минимум в одном рабочем совещании в АСИ.

В АСИ «Известиям» информацию о должности и зарплате Раковой опровергли.

Работа над прикрытием_3 Бывший сотрудник Фонда новых форм развития образования Максим Инкин, обвиняемый в рамках уголовного дела о мошенничестве, после рассмотрения ходатайства следствия об изменении меры пресечения на запрет определенных действий в Мосгорсуде. 3 ноября 2022 года Фото: ТАСС/Александр Щербьак

— Марина Ракова работает в Агентстве стратегических инициатив на рядовой должности, занимается социальными проектами, — рассказали «Известиям» в пресс-службе АСИ.

Все правовые основания для ее официального трудоустройства и выполнения непосредственных обязанностей соблюдены, заверили там.

— Согласно постановлению суда, ей запрещено покидать дом с 22:00 до 6:00, в остальное время ее действия не ограничены. Информация о ее заработной плате, указанная в некоторых источниках, не соответствует действительности и является откровенной выдумкой, — подчеркнули в АСИ.

Из имеющейся информации о характере ограничений сложно сказать, как на практике выглядит выполнение рабочих обязанностей Мариной Раковой, отметил в беседе с «Известиями» юрист Алексей Гавришев.

— Однако, согласно постановлению суда, подобные вещи в любом случае должны быть согласованы со следователем. И если Марина Ракова в состоянии выполнять должностные обязанности, не нарушая ограничения, то никаких санкций за этим не последует, — пояснил он.

Работа над прикрытием_5 Бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова, ее супруг Артур Стеценко (справа) и бывший сотрудник Фонда новых форм развития образования Евгений Зак (слева), обвиняемые в рамках уголовного дела о мошенничестве, во время рассмотрения ходатайства следствия об изменении меры пресечения на запрет определенных действий в Мосгорсуде. 3 ноября 2022 года Фото: ТАСС/Александр Щербак

В сообщениях Telegram-каналов также упоминалось, что Марина Ракова якобы пользуется телефоном (что запрещено судом). Однако по номерам, ранее принадлежавшим Раковой, «Известиям» дозвониться не удалось: один из них был недоступен, а по второму заверили, что он много лет назад перешел к другому человеку.

При этом контролировать реальное использование средств связи обвиняемым крайне сложно, отметил Алексей Гавришев.

Просят разобраться

Сообщения о новом назначении Марины Раковой вызвало неоднозначную реакцию. В частности, член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов назвал такое решение «замарательно-дискредитирующим».

— Это не просто позорно. У людей создается устойчивое ощущение, что борьба с коррупцией в России свернулась, о чем постоянно вещают прозападные эксперты. А если верна информация, что ей еще и зарплату кладут, как десяти бойцам в зоне СВО, это переходит все мыслимо-немыслимые пределы, — отметил он.

Член СПЧ намерен в ближайшие дни подготовить по этой ситуации запрос и направить его председателю правительства Михаилу Мишустину.

Работа над прикрытием_4 Бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, во время рассмотрения ходатайства о продлении срока ее ареста в Тверском суде. 4 августа 2022 года Фото: ТАСС/Александр Щербак

Необходимо разобраться, почему фигурант дела о коррупции, по которому еще нет решения суда, занимает должность в созданной правительством структуре, уверен он.

Кирилл Кабанов сравнил ситуацию Марины Раковой с делом бывшей чиновницы Минобороны РФ Евгении Васильевой, замешанной в крупном коррупционном скандале и приговоренной судом к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество.

— Мы все его помним, хотя прошло уже десять лет. Я считаю, что сегодня просто нельзя создавать дополнительные поводы для морального раскола в обществе, мы не имеем на это права, — резюмировал он.

Член СПЧ полагает, что глава правительства пока просто не в курсе ситуации.