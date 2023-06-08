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МИД КНР заявил о соответствии патрулирований РФ и Китая международному закону
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МИД КНР заявил о соответствии патрулирований РФ и Китая международному закону

Вэньбинь: совместные патрулирования РФ и Китая не направлены против третьих сторон
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Совместные патрулирования России и Китая не направлены против других стран, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ходе общения с журналистами 8 июня.

Он также указал, что патрулирования Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и Народно-освободительной армии Китая (НОАК) соответствуют международному закону.

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7 июня Минобороны РФ подтвердило, что авиагруппы стран провели шестое по счету патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила около 8 часов. В Минобороны также отметили, что патрулирование прошло в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2023 год и не направлено против третьих стран.

Днем ранее, 6 июня, минобороны КНР также сообщало о проведении совместного патрулирования с РФ. После этого китайская газета Global Times написала о том, что совместные российско-китайские патрули положительно влияют на обстановку в АТР и нейтрализуют провокационные действия США. Как заявил пекинский специалист по армейской тематике Вэй Дунсюй, подобные мероприятия представляют собой «мощный противовес» гегемонии Вашингтона.

В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь напоминал, что военное сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против какой-либо страны и не представляет ни для кого угрозы.

Россия и Китай с 2019 года регулярно проводят совместное патрулирование стратегическими самолетами воздушного пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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