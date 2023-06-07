В КНР отметили положительный эффект совместного патрулирования с РФ

Совместные российско-китайские патрули положительно влияют на обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и нейтрализуют провокационные действия США. Об этом говорится в публикации Global Times от 6 июня.

Как заявил пекинский специалист по армейской тематике Вэй Дунсюй, подобные мероприятия представляют собой «мощный противовес» гегемонии Вашингтона.

Его коллега Чжан Сюэфэн подчеркнул, что КНР и РФ действуют абсолютно прозрачно, заблаговременно оповещая о своих намерениях. По словам эксперта, это демонстрирует ответственный подход сторон и позволяет избежать недопонимания.

«Наблюдатели заявили, что в параллельно с воздушными маневрами в том же районе действовали военно-морские силы Китая и России, что указывает на определенный уровень морской и воздушной интеграции в рамках совместного стратегического патрулирования и дальнейшее углубление китайско-российских военных действий», — отмечается в статье.

Ранее в этот день министерство обороны КНР сообщило о проведении совместного патрулирования с РФ в воздушном пространстве Японского и Восточно-Китайского морей.

До этого, 11 апреля, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь напомнил, что военное сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против какой-либо страны и не представляет ни для кого угрозы.

30 марта официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что Народно-освободительная армия Китая в дальнейшем намерена укреплять сотрудничество с Вооруженными силами России, в том числе вместе с российской армией поддерживать региональный мир и безопасность, защищать международную справедливость и правосудие, а также развивать взаимное доверие в военной сфере.