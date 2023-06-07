ВКС РФ и ВВС КНР провели воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Воздушно-космические силы (ВКС) России и Военно-воздушные силы (ВВС) Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщили в среду, 7 июня, в Минобороны РФ.

«Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана», — сообщили в Минобороны.

Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила около 8 часов.

Прикрытие российских ракетоносцев и китайских бомбардировщиков осуществляли самолеты Су-30см, Су-35с ВКС России и Цзянь-11б ВВС Китая.

В ходе патрулирования были выполнены посадка и взлет российских самолетов с аэродрома в КНР. По завершении совместного патрулирования все задействованные в нем самолеты вернулись на аэродромы базирования.

В Минобороны также отметили, что патрулирование прошло в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2023 год и не направлено против третьих стран.

Днем ранее министерство обороны КНР сообщило о проведении совместного патрулирования с РФ в воздушном пространстве Японского и Восточно-Китайского морей. После этого китайская газета Global Times написала о том, что совместные российско-китайские патрули положительно влияют на обстановку в АТР и нейтрализуют провокационные действия США. Как заявил пекинский специалист по армейской тематике Вэй Дунсюй, подобные мероприятия представляют собой «мощный противовес» гегемонии Вашингтона.

В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь напоминал, что военное сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против какой-либо страны и не представляет ни для кого угрозы.

В конце марта официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что Народно-освободительная армия Китая в дальнейшем намерена укреплять сотрудничество с Вооруженными силами России, в том числе вместе с российской армией поддерживать региональный мир и безопасность, защищать международную справедливость и правосудие, а также развивать взаимное доверие в военной сфере.