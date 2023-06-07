Реклама
Прямой эфир
Армия
ВКС РФ и ВВС КНР провели воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Экономика
В Росрыболовстве заявили об отсутствии дефицита рыбы в РФ
Политика
В Москве началась избирательная кампания по выборам мэра
Происшествия
Массовое ДТП с грузовиками произошло на Киевском шоссе в Подмосковье
Мир
Мишустин указал на рост товарооборота РФ и Армении на 96% в 2023 году
Мир
Бывший вице-президент США Пенс заявил об ослаблении США из-за политики Байдена
Мир
Москва и Минск разрабатают план по информационной безопасности
Общество
МЧС РФ доставит гумпомощь в Херсонскую область после прорыва Каховской ГЭС
Авто
В Гане хотят организовать производство «УАЗов»
Культура
В России пройдут гастроли шести зарубежных театров
Мир
Польские фермеры вышли на протест против либерализации торговли с Украиной
Мир
СМИ сообщили об удвоении численности войск НАТО на восточном фланге с 2021 года

ВКС РФ и ВВС КНР провели воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воздушно-космические силы (ВКС) России и Военно-воздушные силы (ВВС) Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщили в среду, 7 июня, в Минобороны РФ.

«Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана», — сообщили в Минобороны.

Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила около 8 часов.

Прикрытие российских ракетоносцев и китайских бомбардировщиков осуществляли самолеты Су-30см, Су-35с ВКС России и Цзянь-11б ВВС Китая.

В ходе патрулирования были выполнены посадка и взлет российских самолетов с аэродрома в КНР. По завершении совместного патрулирования все задействованные в нем самолеты вернулись на аэродромы базирования.

В Минобороны также отметили, что патрулирование прошло в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2023 год и не направлено против третьих стран.

Громко на Тихом: что означают маневры флота России на Дальнем Востоке
Внезапная проверка сил ТОФ проходит на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня, отмечают эксперты

Днем ранее министерство обороны КНР сообщило о проведении совместного патрулирования с РФ в воздушном пространстве Японского и Восточно-Китайского морей. После этого китайская газета Global Times написала о том, что совместные российско-китайские патрули положительно влияют на обстановку в АТР и нейтрализуют провокационные действия США. Как заявил пекинский специалист по армейской тематике Вэй Дунсюй, подобные мероприятия представляют собой «мощный противовес» гегемонии Вашингтона.

В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь напоминал, что военное сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против какой-либо страны и не представляет ни для кого угрозы.

В конце марта официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что Народно-освободительная армия Китая в дальнейшем намерена укреплять сотрудничество с Вооруженными силами России, в том числе вместе с российской армией поддерживать региональный мир и безопасность, защищать международную справедливость и правосудие, а также развивать взаимное доверие в военной сфере.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023