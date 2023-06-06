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ВС РФ и КНР провели совместное патрулирование в Японском и Восточно-Китайском морях

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Вооруженные силы России и КНР провели совместное патрулирование в воздушном пространстве Японского и Восточно-Китайского морей. Об этом 6 июня сообщило министерство обороны КНР.

«Согласно годовому плану сотрудничества между армиями Китая и России, 6 июня две стороны организовали и осуществили шестое совместное воздушное стратегическое патрулирование в соответствующем воздушном пространстве Японского и Восточно-Китайского морей», — говорится в сообщении.

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Ранее, 11 апреля, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что военное сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против какой-либо страны и не представляет ни для кого угрозы.

30 марта официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что Народно-освободительная армия Китая в дальнейшем намерена укреплять сотрудничество с Вооруженными силами России, в том числе вместе с российской армией поддерживать региональный мир и безопасность, защищать международную справедливость и правосудие, а также развивать взаимное доверие в военной сфере.

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