ВС РФ и КНР провели совместное патрулирование в Японском и Восточно-Китайском морях
Вооруженные силы России и КНР провели совместное патрулирование в воздушном пространстве Японского и Восточно-Китайского морей. Об этом 6 июня сообщило министерство обороны КНР.
«Согласно годовому плану сотрудничества между армиями Китая и России, 6 июня две стороны организовали и осуществили шестое совместное воздушное стратегическое патрулирование в соответствующем воздушном пространстве Японского и Восточно-Китайского морей», — говорится в сообщении.
Ранее, 11 апреля, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что военное сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против какой-либо страны и не представляет ни для кого угрозы.
30 марта официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что Народно-освободительная армия Китая в дальнейшем намерена укреплять сотрудничество с Вооруженными силами России, в том числе вместе с российской армией поддерживать региональный мир и безопасность, защищать международную справедливость и правосудие, а также развивать взаимное доверие в военной сфере.