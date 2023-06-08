Семь человек пострадали в результате нападения с ножом во Франции

Семь человек, в том числе шесть детей, пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины во французском Анси. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает Quest France.

Инцидент произошел на детской площадке в парке у озера. По данным МВД, подозреваемый в нападении задержан.

Отмечается, что двое из пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии, их экстренно госпитализировали на спасательных вертолетах. Большинство из получивших ранения — в возрасте около трех лет.

Ранее, 10 мая, в результате нападения на детский дом в местечке Томиславице в Польше погибла 16-летняя девушка, еще пять детей были ранены. Как сообщила представитель местной полиции Анета Соберай, 19-летний молодой человек ворвался в здание и напал с холодным оружием на 10 воспитанников.