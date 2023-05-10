В Польше в результате нападения на детдом погибла 16-летняя девушка

В результате нападения на детский дом в местечке Томиславице в Польше погибла 16-летняя девушка, еще пять детей были ранены. Об этом в среду, 10 мая, сообщило агентство PAP со ссылкой на представителя местной полиции Анету Соберай.

Инцидент произошел вечером 9 мая. По предварительным данным, 19-летний молодой человек ворвался в здание и напал с холодным оружием на 10 детей.

«В результате на месте погибла 16-летняя воспитанница, еще пять человек были доставлены в больницу, их жизни ничто не угрожает», — приводит агентство слова Соберай.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого спустя час у него дома. В настоящее время проводится следствие, пишет «Газета.Ru».

Ранее в этот день сообщалось, что пожилой мужчина напал с ножом на школьника в Токио. Ученика средней школы с ножевым ранением госпитализировали в больницу. По данным СМИ, сейчас его жизни ничто не угрожает. О мотивах действий мужчины пока не сообщалось. Правоохранительные органы ведут расследование.