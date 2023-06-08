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Отбор космонавтов для полетов на РОС впервые пройдет в 2023–2024 годах

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Первый отбор космонавтов для полетов на Российскую орбитальную станцию (РОС) планируется провести в 2023–2024 годах. Об этом в четверг, 8 июня, сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) в разговоре с ТАСС.

«Первый целенаправленный отбор космонавтов для полетов на РОС планируется провести в 2023–2024 годах», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что в полетах на новую станцию также примут участие действующие космонавты Роскосмоса.

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17 апреля директор ИМБП, академик РАН Олег Орлов сообщил, что специалисты Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН начали разработку силового тренажера, чтобы применить ее на Российской орбитальной станции (РОС). По словам академика, в качестве тренажеров для РОС может появится беговая дорожка, которую применяют на МКС.

Ранее, 12 апреля, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что президент России Владимир Путин одобрил создание Российской орбитальной станции (РОС).

В тот же день Путин отдал распоряжение нарастить производство отечественных спутников для различных целей. Путин также рассказал, что Россия обладает собственными уникальными решениями в обороне и космосе.

Тогда же Борисов заявил, что эксплуатация российского сегмента Международной космической станции (МКС) продлена правительством на пять лет — до 2028 года. В этой связи Россия нуждается в создании собственной орбитальной станции. По его словам, у корпорации уже есть представление о ее характеристиках, внешнем виде, а в этом году уже будет готов эскизный проект. Создание РОС позволит ученым осуществлять необходимые задачи на Луне. Более того, будет сделан шаг к изучению дальнего космоса.

Как заявил главный конструктор РОС Владимир Кожевников, работы по созданию станции планируется начать уже в следующем году.

13 февраля Кожевников поделился характеристиками РОС. По его словам, станция будет практически вечной, поскольку проект предполагает возможность замены модулей, отработавших определенный срок. Это позволит поддерживать ее работоспособность и технологическое оснащение.

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