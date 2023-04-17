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В РФ начали разработку силового тренажера для новой орбитальной станции
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В РФ начали разработку силового тренажера для новой орбитальной станции

В России создают силовой тренажер для новой орбитальной станции
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Фото: imbp.ru
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Специалисты Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН ведут разработку силового тренажера, чтобы применить ее на Российской орбитальной станции (РОС). Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил ТАСС директор ИМБП, академик РАН Олег Орлов.

«Мы сейчас разрабатываем данный силовой тренажер. Это новая разработка, которая учитывает опыт эксплуатации подобного оборудования на МКС и будет обладать целым рядом преимуществ», — рассказал он.

По словам академика, в качестве тренажеров для РОС может появится беговая дорожка, которую применяют на МКС. Сейчас работают над эскизом проекта РОС, который закончат к лету.

Орлов добавил, что говорить о конкретных предметах можно будет, когда проект утвердят и обсудят.

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Ранее, 12 апреля, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что президент России Владимир Путин одобрил создание Российской орбитальной станции (РОС).

В тот же день Путин отдал распоряжение нарастить производство отечественных спутников для различных целей. Путин также рассказал, что Россия обладает собственными уникальными решениями в обороне и космосе.

Тогда же Борисов заявил, что эксплуатация российского сегмента Международной космической станции (МКС) продлена правительством на пять лет — до 2028 года. В этой связи Россия нуждается в создании собственной орбитальной станции. По его словам, у корпорации уже есть представление о ее характеристиках, внешнем виде, а в этом году уже будет готов эскизный проект. Создание РОС позволит ученым осуществлять необходимые задачи на Луне. Более того, будет сделан шаг к изучению дальнего космоса.

Как заявил главный конструктор РОС Владимир Кожевников, работы по созданию станции планируется начать уже в следующем году.

13 февраля Кожевников поделился характеристиками РОС. По его словам, станция будет практически вечной, поскольку проект предполагает возможность замены модулей, отработавших определенный срок. Это позволит поддерживать ее работоспособность и технологическое оснащение.

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