Работы по созданию Российской орбитальной станции начнут в 2024 году

Заместитель генерального конструктора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», которая входит в «Роскосмос», главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников заявил, что работы по созданию станции планируется начать в 2024 году. Об этом он рассказал 12 апреля в интервью «Российской газете».

Он отметил, что сроки для полного развертывания станции, намеченные на 2027–2032 годы, являются жесткими. Однако, по его словам, они реальны, если будут выполнены определенные условия.

«Прежде всего, летом 2023 года завершить разработку эскизного проекта и успешно защитить его в госкорпорации «Роскосмос». Одновременно заключить необходимые госконтракты на создание космического комплекса Российской орбитальной станции со стартом работ в 2024 году», — сказал Кожевников.

Сообщается, что эскизное проектирование планируется завершить уже летом 2023 года. Запуск первого модуля станции намечен на 2027 год, а завершение развертывания орбитальной станции должно произойти к 2032 году.

Кожевников подчеркнул, что объем работ «очень большой». Кроме того, РКК «Энергия» впервые работает над проектом по безбумажной технологии. Конструктор уточнил, что жизненный цикл изделия управляется благодаря современным компьютерным системам. Кожевников рассказал, что в ходе работы над РОС детально прорабатываются вопросы применения так называемых цифровых двойников, оптимизации объема испытаний для сокращения сроков и стоимости при сохранении качества.

Ранее, 13 февраля, Кожевников сообщил, что научно-энергетический модуль РОС запустят в 2027 году, остальные четыре модуля планируется отправить на орбиту в 2028–2030 годах. По его словам, станция будет практически вечной, поскольку проект предполагает возможность замены модулей, отработавших определенный срок. Это позволит поддерживать ее работоспособность и обеспечивать поддержание технологического оснащения станции.

5 октября стало известно, что Россия приступила к проектированию новой орбитальной станции, однако до введения ее в эксплуатацию продолжит использовать Международную космическую станцию (МКС). Отмечалось, что РФ не прекратит сотрудничать с зарубежными партнерами как при полетах к МКС, так и к новой орбитальной станции.

До этого, 26 июля, генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов в своем первом докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что госкорпорация приняла решение выйти из проекта МКС после 2024 года. Кроме того, он рассказал, что перспективная Российская орбитальная станция за счет сменных модулей сможет быть вечной, а обслуживать ее будет новое поколение космических кораблей.