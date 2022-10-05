Россия приступила к проектированию собственной космической станции

Россия приступила к проектированию новой орбитальной станции, однако до введения ее в эксплуатацию продолжит использовать Международную космическую станцию (МКС). Об этом заявил 5 октября исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

«Мы думаем над строительством новой космической станции. Мы начинаем предварительные проектировочные работы. Окончательного решения еще нет, но мы продолжим летать на МКС так долго, сколько строится наша новая инфраструктура», — сказал он на пресс-конференции, посвященной запуску корабля Crew Dragon.

Он добавил, что Россия не прекратит сотрудничать с зарубежными партнерами как при полетах к МКС, так и к новой орбитальной станции.

5 октября ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС во Флориде. Она доставит экипаж из четырех человек на Международную космическую станцию (МКС), в том числе россиянку Анну Кикину.

Ожидается, что спустя чуть более суток Crew Dragon состыкуется с орбитальной станцией.

В июле глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в своем первом докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что госкорпорация приняла решение выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года.

По словам Борисова, к моменту выхода из проекта «Роскосмос» начнет создавать государственную орбитальную станцию, ее примерный облик уже известен.

Кроме того, глава «Роскосмоса» рассказал, что станция за счет сменных модулей сможет быть «вечной», а обслуживать ее будет новое поколение космических кораблей.