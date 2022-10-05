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Россия приступила к проектированию собственной космической станции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Россия приступила к проектированию новой орбитальной станции, однако до введения ее в эксплуатацию продолжит использовать Международную космическую станцию (МКС). Об этом заявил 5 октября исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

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«Мы думаем над строительством новой космической станции. Мы начинаем предварительные проектировочные работы. Окончательного решения еще нет, но мы продолжим летать на МКС так долго, сколько строится наша новая инфраструктура», — сказал он на пресс-конференции, посвященной запуску корабля Crew Dragon.

Он добавил, что Россия не прекратит сотрудничать с зарубежными партнерами как при полетах к МКС, так и к новой орбитальной станции.

5 октября ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС во Флориде. Она доставит экипаж из четырех человек на Международную космическую станцию (МКС), в том числе россиянку Анну Кикину.

Ожидается, что спустя чуть более суток Crew Dragon состыкуется с орбитальной станцией.

В июле глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в своем первом докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что госкорпорация приняла решение выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года.

По словам Борисова, к моменту выхода из проекта «Роскосмос» начнет создавать государственную орбитальную станцию, ее примерный облик уже известен.

Кроме того, глава «Роскосмоса» рассказал, что станция за счет сменных модулей сможет быть «вечной», а обслуживать ее будет новое поколение космических кораблей.

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