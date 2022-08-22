Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган заявил о беспокойстве Зеленского из-за обманщиков в окружении
Мир
Тест премьер-министра Финляндии на наркотики оказался отрицательным
Мир
Гутерриш указал на высокий риск ядерного конфликта в мире
Мир
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за обстрелов ЗАЭС
Общество
Флешмоб «Самый длинный флаг» прошел на Поклонной горе в Москве
Мир
Европейцы открыли новое месторождение газа на шельфе Кипра
Общество
Пригородные автобусы назвали самым опасным видом транспорта в России
Мир
МИД Эстонии опроверг запрос от России относительно возможной убийцы Дугиной
Мир
В Швейцарии скупают дрова на фоне ожидаемого энергокризиса
Общество
В полиции допустили нелегальный въезд в Россию подозреваемой в убийстве Дугиной
Общество
Следствие разрешило прогулки арестованному наркологу Брюну
Общество
Трофейный немецкий танк снес строение на киносъемках в Люберцах

В Роскосмосе допустили привлечение дружественных стран к проекту новой РОС

0
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) должна быть открыта для международных исследований партнеров из дружественных стран. Такое заявление 22 августа сделал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов во время посещения Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина.

Высокоширотная автономия: какой будет российская орбитальная станция
Макет показали в павильоне «Роскосмоса» на форуме «Армия-2022»

«Я думаю, что станция должна быть открыта для дружественных стран, для международных исследований», — приводятся его слова на сайте госкорпорации.

Кроме того, Борисов рассказал, что станция за счет сменных модулей сможет быть «вечной», а обслуживать ее будет новое поколение космических кораблей.

Он подчеркнул, что при переходе с МКС к РОС нельзя допускать перерыва пилотируемых полетов в космос. В качестве примера глава «Роскосмоса» привел данные НАСА о деградации американских космонавтов в период перехода от станции Skylab на Space Shuttle.

«Это подтверждение того, что такие вещи нельзя допускать, нельзя терять школу пилотируемой космонавтики», — отметил он.

Ранее, 15 августа, ракетно-космическая корпорация «Энергия», которая входит в «Роскосмос», на форуме «Армия-2022» впервые презентовала макет перспективной Российской орбитальной станции.

Уточнялось, что на макете представлена станция сразу второго этапа. Он подразумевает, что на орбите могут находиться не только базовый, научно-энергетический, узловой и шлюзовой модули, но также и целевой, и производственный. Кроме того, предполагается наличие платформы обслуживания.

Ранее, 26 июля, Борисов в своем первом докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что государственная корпорация «Роскосмос» приняла решение выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года.

По его словам, к моменту выхода из проекта «Роскосмос» начнет создавать государственную орбитальную станцию, примерный облик которой уже известен.

Международная космическая станция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022