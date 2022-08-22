В Роскосмосе допустили привлечение дружественных стран к проекту новой РОС

Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) должна быть открыта для международных исследований партнеров из дружественных стран. Такое заявление 22 августа сделал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов во время посещения Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина.

«Я думаю, что станция должна быть открыта для дружественных стран, для международных исследований», — приводятся его слова на сайте госкорпорации.

Кроме того, Борисов рассказал, что станция за счет сменных модулей сможет быть «вечной», а обслуживать ее будет новое поколение космических кораблей.

Он подчеркнул, что при переходе с МКС к РОС нельзя допускать перерыва пилотируемых полетов в космос. В качестве примера глава «Роскосмоса» привел данные НАСА о деградации американских космонавтов в период перехода от станции Skylab на Space Shuttle.

«Это подтверждение того, что такие вещи нельзя допускать, нельзя терять школу пилотируемой космонавтики», — отметил он.

Ранее, 15 августа, ракетно-космическая корпорация «Энергия», которая входит в «Роскосмос», на форуме «Армия-2022» впервые презентовала макет перспективной Российской орбитальной станции.

Уточнялось, что на макете представлена станция сразу второго этапа. Он подразумевает, что на орбите могут находиться не только базовый, научно-энергетический, узловой и шлюзовой модули, но также и целевой, и производственный. Кроме того, предполагается наличие платформы обслуживания.

Ранее, 26 июля, Борисов в своем первом докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что государственная корпорация «Роскосмос» приняла решение выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года.

По его словам, к моменту выхода из проекта «Роскосмос» начнет создавать государственную орбитальную станцию, примерный облик которой уже известен.

Международная космическая станция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.