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Путин одобрил идеи по созданию Российской орбитальной станции

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Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
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Президент России Владимир Путин одобрил создание Российской орбитальной станции (РОС), заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на торжественном мероприятии, посвященном Дню космонавтики, в Кремле в среду, 12 апреля.

«<...> Он (президент. — Ред.) одобрил наши предложения Российской орбитальной станции и готовности к переходу к массовому производству спутников», — сказал Борисов.

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Ранее в этот день Путин отдал распоряжение нарастить производство отечественных спутников для различных целей. Путин также рассказал, что Россия обладает собственными уникальными решениями в обороне и космосе.

Ранее в этот день Борисов заявил, что эксплуатация российского сегмента Международной космической станции (МКС) продлена правительством на пять лет — до 2028 года. В этой связи Россия нуждается в создании собственной орбитальной станции. По его словам, у корпорации уже есть представление о ее характеристиках, внешнем виде, а в этом году уже будет готов эскизный проект. Создание РОС позволит ученым осуществлять необходимые задачи на Луне. Более того, будет сделан шаг к изучению дальнего космоса.

Также в среду главный конструктор РОС Владимир Кожевников заявил, что работы по созданию станции планируется начать уже в следующем году.

13 февраля Кожевников поделился характеристиками РОС. По его словам, станция будет практически вечной, поскольку проект предполагает возможность замены модулей, отработавших определенный срок. Это позволит поддерживать ее работоспособность и технологическое оснащение.

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