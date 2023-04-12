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Правительство продлило эксплуатацию российского сегмента МКС на пять лет

Глава «Роскосмоса» Борисов: эксплуатация российского сегмента МКС продлена до 2028 года
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Фото: Global Look Press/Roscosmos
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Эксплуатация российского сегмента Международной космической станции (МКС) продлена правительством на пять лет — до 2028 года, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду, 12 апреля.

Он также отметил, что в связи с продлением возникла еще одна тема для обсуждения в космической отрасли — это создание Российской орбитальной станции (РОС).

«Эскизный проект [РОС] будет готов летом этого года, но сегодня основные параметры и облик станции, этапы ее создания нам уже хорошо известны», — отметил Борисов.

Он также подчеркнул, что станция будет использоваться для «реализации планов на Луне». Ее создание позволит ученым освоить те технологии, которые необходимы для изучения дальнего космоса.

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Ранее в этот день главный конструктор РОС Владимир Кожевников заявил, что работы по созданию станции планируется начать уже в следующем году. Проектирование сооружения будет завершено в этом году. При этом полное развертывание РОС состоится в 2027-2032 годы. Он назвал эти сроки жесткими, но вполне реальными.

13 февраля, Кожевников поделился характеристиками РОС. По его словам, станция будет практически вечной, поскольку проект предполагает возможность замены модулей, отработавших определенный срок. Это позволит поддерживать ее работоспособность и обеспечивать поддержание технологического оснащения станции.

5 октября стало известно, что Россия приступила к проектированию новой орбитальной станции, однако до введения ее в эксплуатацию продолжит использовать Международную космическую станцию (МКС). Отмечалось, что РФ не прекратит сотрудничать с зарубежными партнерами как при полетах к МКС, так и к новой орбитальной станции.

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