Россиянам запретят выкидывать вещи в общий бак

Российский экологический оператор (РЭО) предлагает поэтапно отказать от выброса старой одежды в контейнеры для обычных твердых коммунальных отходов (ТКО). Вместо этого оператор считает нужным установить специальные контейнеры и фандоматы в рознице. Причем появится они должны в тех торговых сетях, которые продают одежду и обувь. Об этом «Известиям» рассказали в РЭО.

Такой сценарий позволит перерабатывать текстиль. Сейчас вещи, обувь попадают на полигоны, их невозможно вычленить из общего потока мусора и переработать, уточнили в РЭО.

Оператор предполагает, что емкости для сбора вещей будут устанавливать некоммерческие организации — например, фонды по сбору и переработке одежды, либо организации, которые помогают нуждающимся. Торговля лишь выделит место под них. В будущем подход может измениться: люди, сдающие вещи в переработку, смогут получать за это бонусы, например, скидки в магазинах. РЭО делает ставку на систему поощрения, а не наказания для нарушителей, уточнил оператор. Конкретных дат по переходу на такой режим пока нет.

«Во всем мире так называемая индустрия fast-fashion наносит окружающей среде серьезный урон. Зарубежные ученые провели исследование: сейчас производят вдвое больше одежды, чем в 2020 году — около 62 млн т текстиля, а к 2030 году этот показатель подскочит до 102 млн т. Причем 95% из того, что попадает в мусорку, сложно или дорого утилизировать», — рассказал «Известиям» гендиректор РЭО Денис Буцаев.

На первом этапе речь идет о поощрениях для граждан, далее власти будут обсуждать и другие подходы к контролю исполнения запрета, отметили в РЭО.

В РЭО пояснили, что экологический оператор уже сформировал «дорожную карту», которая создаст дополнительное регулирование по переработке текстильных отходов. В ней содержатся 34 меры, одна из которых запрещает выкидывать одежду на помойку. Документ уже обсуждают с бизнесом и Минприроды.

«Известия» попросили Минприроды оценить инициативу бизнеса: ведомство «конечно же, поддерживает размещение специальных контейнеров». Там добавили, что какое-либо ограничение для людей можно вводить только при условии их беспрепятственного доступа к инфраструктуре по сбору и переработке текстильных изделий.

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В бодрые руки: россиянам запретят выкидывать вещи в общий бак