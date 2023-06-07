Власти Херсонской области заявили о смещении пика наводнения

Пик наводнения в Херсонской области сместился от населенного пункта Алешки к Голой Пристани. Об этом в среду, 7 июня, заявили местные власти.

Председатель правительства региона Андрей Алексеенко уточнил, что самая сложная обстановка складывается в прибрежных селах и городских кварталах.

«Во многие места сейчас не добраться даже на спецтехнике — только на лодках. Спасатели работают безостановочно, но людей, кому нужна помощь, очень много. Расстояния между населенными пунктами большие», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Алексеенко, спасательная операция проходит под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с правого берега Днепра. Во многих местах нарушена связь. Впрочем, несмотря на все трудности, только в Голой Пристани за день было эвакуировано более тысячи человек.

«На вечернем штабе приняли решение закрепить за каждым затопленным районом куратора из числа зампредов правительств», — подытожил чиновник.

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