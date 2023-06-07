Делегация РФ в ВТО заявила о росте цен на продовольствие в мире из-за санкций ЕС

Цены на продовольствие в мире растут из-за санкций Евросоюза (ЕС) против российских экспортеров. Об этом 7 июня заявила делегация РФ во время обсуждения торговой политики ЕС в штаб-квартире Всемирной торговой организации (ВТО).

Он отметил, что ЕС также запрещает России пользоваться иностранными морскими портами, ограничивает транспортировки по морю и страховые и юридические услуги.

«Это неизбежно ведет к увеличению стоимости логистики и росту цен на продукты питания», — сказал российский представитель.

Он подчеркнул, что пока европейские покупатели могут позволить себе платить больше за продукты, однако для многих других стран рост цен будет катастрофическим.

«Российские удобрения, на которые вводятся ограничения, обеспечивают производство 117 млн т пшеницы и 440 млн т кукурузы. Этого достаточно, чтобы прокормить около полумиллиарда людей во всем мире», — заявил представитель делегации.

Во время заседания представители делегации от России подчеркнули, что ЕС действует противоречиво. В частности, Брюссель предупредила об опасностях, которые несет использование торговли в качестве оружия, однако заблокировала международные платежи для российских экспортеров.

Представитель РФ заявил, что ЕС нарушил свои обязательства в ВТО в отношении транспарентности, потому что проигнорировал письменные вопросы, направленные ему ранее. По его словам, это произошло из-за политической мелочности.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин 26 мая заявил, что если Россельхозбанк (РСХБ) не подключат к международной межбанковской системе SWIFT, то зерновая сделка истечет 17 июля. Вместе с тем в ведомстве отметили, что Россия ждет конкретных результатов для экономики страны от исполнения части стамбульской сделки.

В МИД РФ 25 мая предупредили, что зерновой сделке придется «подыскивать альтернативы, если проблемы с блокировкой российского сельхозэкспорта не будут сняты». В качестве альтернативы ведомство привело наземные «коридоры солидарности» Евросоюза, по которым вывозится украинская продукция.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Санкции против России последовали на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.