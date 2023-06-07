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Общество
В Иркутской области выявили канал нелегального сбыта алкоголя
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В Иркутской области выявили канал нелегального сбыта алкоголя

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Фото: t.me/mvd_38
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В Иркутской области правоохранители задержали девять человек за нелегальный оборот спиртосодержащей и табачной продукции. Об этом в среду, 7 июня, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«В ходе обысковых мероприятий обнаружено и изъято более 2 тыс. л этилового спирта, около 50 бутылок водки объемом 0,5 л без специальных марок, порядка 60 тыс. пачек сигарет различных наименований, денежные средства в сумме 280 тыс. рублей», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, у нарушителей конфисковали сотовые телефоны, травматические пистолеты и два автомобиля.

Согласно имеющейся информации, продукция завозилась из других регионов, после чего продавалась в подконтрольных торговых точках, а также из жилого помещения организатора преступной группы.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством»).

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Накануне стало известно, что Минпромторг России разработал проект федерального закона, согласно которому в стране запланировано введение государственного регулирования производства и оборота метилового спирта (метанола).

Тогда же Министерство здравоохранения сообщило, что число граждан, пострадавших от отравления спиртными напитками, достигло 90. В их числе четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина. Зафиксировано 29 летальных случаев, еще четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

Как заявил источник «Известий», в крови у всех отравившихся продукцией «Мистер Сидр» был обнаружен метанол.

По делу о смертельном отравлении задержали предпринимателя Анара Гусейнова. Позже стало известно, что мужчина не признал вину. Суд арестовал его на два месяца. В свою очередь, Следственный комитет РФ предъявил Гусейнову обвинение в оказании некачественных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

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