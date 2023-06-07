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Раскольники захватили храм УПЦ в Ровенской области

Раскольники захватили Петропавловский храм УПЦ в Ровенской области
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Фото: t.me/golostserkvy
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Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Петропавловский храм канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) в селе Хоров Ровенской области. Об этом 6 июня сообщил Отдел внешних церковных связей Московского патриархата со ссылкой на Ровненскую епархию УПЦ.

«Утром 6 июня рейдеры вошли на территорию храма, вытолкали прихожан за ограду, закрыли ворота и взломали дверь церкви. Штурмующих охраняла полиция. После этого в храм вошла «комиссия», состоящая из членов общины ПЦУ. Ни верующих канонической Церкви, ни представителей власти в «комиссию» не включили», — говорится в сообщении.

Отмечается, что община храма собрала фото- и видеодоказательства захвата и будет обращаться в суд.

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Ранее, 30 мая, в селе Черняхов Киевской области был захвачен храм канонической УПЦ. 10 человек срезали замки и вошли в храм.

27 мая в селе Старая Жадова Черновицкой области священник ПЦУ попытался с помощью болгарки срезать замки на двери храма УПЦ. Мужчину в рясе остановили прихожане церкви. Они оттолкнули его и вызвали полицию.

Сторонники ПЦУ 20 мая незаконно захватили Свято-Ильинский храм УПЦ в селе Борочиче Волынской области. Прихожане церкви не принимали участия в собрании, на котором якобы согласовывалось решение о переходе в юрисдикцию ПЦУ.

В мае возобновились рейдерские захваты храмов на Украине. Так, 7 мая произошла попытка захвата Свято-Николаевского храма в селе Митинцы Хмельницкой области. Рейдеры взломали замок на воротах и ворвались на территорию храма, где в этот момент молились верующие канонической УПЦ. Один из нападавших с ножом подбежал к ребенку, который звонил в колокол, и перерезал шнур.

В тот же день Союз православных журналистов сообщил о захвате Свято-Михайловского храма в городе Боярке Киевской области раскольниками. После этого прихожанам УПЦ пришлось молиться под открытым небом.

Давление сторонников ПЦУ на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

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