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Священник ПЦУ попытался с помощью болгарки взломать храм УПЦ
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Священник ПЦУ попытался с помощью болгарки взломать храм УПЦ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Священник Православной церкви Украины (ПЦУ) попытался с помощью болгарки срезать замки на двери храма Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 27 мая сообщила пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии в соцсетях.

Инцидент произошел в селе Старая Жадова Черновицкой области. Мужчину в рясе остановили прихожане церкви. Они оттолкнули его и вызывали полицию.

«Панотец, который служит богу болгарки, пилит двери православного храма в селе Старая Жадова на Буковине», — сообщили в епархии.

Село Старая Жадова является родным для митрополита Киевского и всея Украины ПЦУ Епифания.

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Ранее, 20 мая, сторонники ПЦУ незаконно захватили Свято-Ильинский храм УПЦ в селе Борочиче Волынской области. Прихожане церкви не принимали участия в собрании, на котором якобы согласовывалось решение о переходе в юрисдикцию ПЦУ.

В мае возобновились рейдерские захваты храмов на Украине. Так, 7 мая произошла попытка захвата Свято-Николаевского храма в селе Митинцы Хмельницкой области. Рейдеры взломали замок на воротах и ворвались на территорию храма, где в этот момент молились верующие канонической УПЦ. Один из нападавших с ножом подбежал к ребенку, который звонил в колокол, и перерезал шнур.

В тот же день Союз православных журналистов сообщил о захвате Свято-Михайловского храма в городе Боярке Киевской области раскольниками. После этого прихожанам УПЦ пришлось молиться под открытым небом.

Давление сторонников ПЦУ на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

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