Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Запорожской области при обстреле ВСУ погибли два мирных жителя
Мир
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Мир
В ФРГ предупредили Польшу о катастрофической опасности провокаций против РФ
Общество
Пострадавшего при взрыве автомобиля Прилепина вывели из медикаментозного сна
Общество
Стало известно о снижении уровня воды в Каховском водохранилище
Происшествия
Два населенных пункта обесточены в ДНР из-за обстрелов со стороны украинской армии
Мир
На Украине сообщили о повреждении промышленного предприятия в Николаевской области
Политика
В Госдуме предложили особым образом маркировать товар из недружественных стран
Общество
Кириенко отметил важность сохранения истории ВОВ на слете «Послов Победы»
Происшествия
Силы ПВО и РЭБ отразили ночную атаку украинских беспилотников на Севастополь
Мир
Один человек погиб и 33 получили ранения из-за землетрясения в Японии
Общество
В Москве и Подмосковье вторую ночь подряд зафиксировали заморозки
Мир
На Украине верующие молились под открытым небом после захвата храма УПЦ
Сюжет:

На Украине верующие молились под открытым небом после захвата храма УПЦ

0
Фото: t.me/pravoslavie
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) молятся под открытым небом после захвата Свято-Михайловского храма в городе Боярке Киевской области раскольниками. Об этом 7 мая сообщается в Telegram-канале Союза православных журналистов.

На опубликованных в Telegram-канале фото видно, как прихожане и священники стоят за забором храма на улице.

Там же сообщается, что службу раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), которая была запланирована на 10:00, будет охранять полиция. За 15 минут до ее начала к храму приехал клирик ПЦУ Василий Лило.

Захват с переворотом: на Украине раскольники заняли два храма УПЦ
К чему приведет обостряющийся с каждым днем религиозный конфликт

Группа мужчин в военной форме в городе Боярке Киевской области 6 мая пыталась захватить храм Архистратига Михаила. Они срезали дверь болгаркой. Из-за нападения радикалов была госпитализирована жена настоятеля храма Архистратига Михаила с травмами руки и ноги.

Власти Украины продолжают преследование УПЦ.

В апреле власти Ровненской области запретили каноническую УПЦ, аналогичное решение принято во Львовской, Хмельницкой и Волынской областях. При этом сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы УПЦ на Украине.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что гонения Киева на каноническую Украинскую православную церковь вышли на новый уровень.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023