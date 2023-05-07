На Украине верующие молились под открытым небом после захвата храма УПЦ

Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) молятся под открытым небом после захвата Свято-Михайловского храма в городе Боярке Киевской области раскольниками. Об этом 7 мая сообщается в Telegram-канале Союза православных журналистов.

На опубликованных в Telegram-канале фото видно, как прихожане и священники стоят за забором храма на улице.

Там же сообщается, что службу раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), которая была запланирована на 10:00, будет охранять полиция. За 15 минут до ее начала к храму приехал клирик ПЦУ Василий Лило.

Группа мужчин в военной форме в городе Боярке Киевской области 6 мая пыталась захватить храм Архистратига Михаила. Они срезали дверь болгаркой. Из-за нападения радикалов была госпитализирована жена настоятеля храма Архистратига Михаила с травмами руки и ноги.

Власти Украины продолжают преследование УПЦ.

В апреле власти Ровненской области запретили каноническую УПЦ, аналогичное решение принято во Львовской, Хмельницкой и Волынской областях. При этом сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы УПЦ на Украине.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что гонения Киева на каноническую Украинскую православную церковь вышли на новый уровень.