Захарова заявила о выходе кампании Киева против УПЦ на новый уровень

Гонения Киева на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) вышли на новый уровень. Об этом 27 апреля на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На абсолютно новый по циничности и лицемерию уровень вышла кампания киевского режима против канонической УПЦ. Мы все видим, что это не просто политическая закулисная борьба, это настоящая попытка уничтожения УПЦ, попытка тотального ее запрета», — считает Захарова.

По ее словам, Украина не пытается предпринимать каких-либо шагов по устранению имеющихся серьезных нарушений в области прав человека.

«Состояние войны и применение самого широкого спектра репрессивных мер необходимы тем, кто верховодит сейчас в Киеве, в качестве единственного наиболее верного способа продления собственного существования, но, естественно, для этого необходимо подавить любое инакомыслие, даже то, которое не регламентируется исполнительной властью, а именно — вера и религия», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Глава спецслужбы Василий Малюк 21 апреля сообщил, что против 61 священнослужителя Украинской православной церкви возбуждены уголовные дела по материалам Службы безопасности Украины (СБУ).

В этот день издание «Страна.ua» сообщило, что суд оставил под домашним арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Наместник лавры останется под арестом до 30 мая. СБУ вменяет ему сотрудничество с Россией и разжигание межрелигиозной розни, также ему заявили, что он «проклинал президента».

Конфликт между украинскими властями и Украинской православной церковью получил развитие после того, как 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры было опубликовано предупреждение с подписью и.о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Сообщалось, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Представители УПЦ до сих пор занимают территорию лавры.