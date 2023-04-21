На Украине возбудили уголовные дела против 61 священнослужителя УПЦ
Против 61 священнослужителя Украинской православной церкви (УПЦ) возбуждены уголовные дела по материалам Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом 21 апреля сообщил глава спецслужбы Василий Малюк в интервью «Интерфакс-Украина».
Он отметил, что комплексные контрразведывательные меры в УПЦ были начаты еще в прошлом году. По его словам, к апрелю этого года суды вынесли семь приговоров в отношении отдельных священников, «вставших на сторону врага».
Кроме того, по материалам СБУ было прекращено украинское гражданство 19 священников.
В этот день издание «Страна.ua» сообщило, что суд оставил под домашним арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Наместник лавры останется под арестом до 30 мая.
Настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу 1 апреля назначили два месяца домашнего ареста и запретили общаться с верующими. Согласно обвинению, которое зачитал прокурор митрополиту, священнослужителя обвиняют в оправдании действий России на Украине. Служба безопасности Украины (СБУ) вменяет ему сотрудничество с Россией и разжигание межрелигиозной розни, также ему заявили, что он «проклинал президента».
Конфликт между украинскими властями и Украинской православной церковью получил развитие после того, как 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры было опубликовано предупреждение с подписью и.о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Сообщалось, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ.) Представители УПЦ до сих пор занимают территорию лавры.