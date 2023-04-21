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На Украине возбудили уголовные дела против 61 священнослужителя УПЦ

Глава СБУ Малюк: против 61 священнослужителя УПЦ возбуждены уголовные дела
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Против 61 священнослужителя Украинской православной церкви (УПЦ) возбуждены уголовные дела по материалам Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом 21 апреля сообщил глава спецслужбы Василий Малюк в интервью «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что комплексные контрразведывательные меры в УПЦ были начаты еще в прошлом году. По его словам, к апрелю этого года суды вынесли семь приговоров в отношении отдельных священников, «вставших на сторону врага».

Кроме того, по материалам СБУ было прекращено украинское гражданство 19 священников.

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В этот день издание «Страна.ua» сообщило, что суд оставил под домашним арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Наместник лавры останется под арестом до 30 мая.

Настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу 1 апреля назначили два месяца домашнего ареста и запретили общаться с верующими. Согласно обвинению, которое зачитал прокурор митрополиту, священнослужителя обвиняют в оправдании действий России на Украине. Служба безопасности Украины (СБУ) вменяет ему сотрудничество с Россией и разжигание межрелигиозной розни, также ему заявили, что он «проклинал президента».

Конфликт между украинскими властями и Украинской православной церковью получил развитие после того, как 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры было опубликовано предупреждение с подписью и.о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Сообщалось, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ.) Представители УПЦ до сих пор занимают территорию лавры.

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