Власти Волынской области запретили каноническую УПЦ в регионе

Волынский областной совет на северо-западе Украины запретил деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории региона. Об этом 11 апреля сообщило на своем сайте издание «Общественное».

Депутаты проголосовали единогласно.

Кроме запрета УПЦ на территории области, как следует из решения, Волынской областной военной администрации рекомендуется расторгнуть договор аренды на комплекс сооружений с религиозной организацией «Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь Волынской области» и соглашения об аренде с другими религиозными общинами УПЦ, занимающими памятники архитектуры.

Специалист по вопросам религии и национальностей областной военной администрации Василий Гайдук рассказал, что в регионе зарегистрированы 523 религиозные общины УПЦ. Из них с февраля 2022 года 49 приходов перешли в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Власти Украины продолжают преследование УПЦ. Накануне власти Ровненской области запретили каноническую УПЦ, аналогичное решение принято и во Львовской области.

В начале апреля Хмельницкий областной совет запретил деятельность УПЦ. При этом сторонники ПЦУ захватывают храмы УПЦ на Украине.

Накануне Союз православных журналистов уведомил о том, что городе Каменце-Подольском Хмельницкой области Украины начался штурм церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии УПЦ.

В марте ситуация обострилась вокруг Киево-Печерской лавры. Сообщалось, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». В декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было возбуждено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.