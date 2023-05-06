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Люди в военной форме попытались захватить храм УПЦ под Киевом

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Фото: TACC/Анна Марченко
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Группа мужчин в военной форме 6 мая в городе Боярке Киевской области пытается захватить храм Архистратига Михаила, который находится в юрисдикции Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в пресс-службе УПЦ.

«Прямо сейчас происходит захват Михайловского храма в Боярке Киевской области. К настоятелю храма протоиерею Владимиру приехала «скорая», — говорится в заявлении в Telegram-канале.

По данным УПЦ, рейдеры включили генератор, болгарку и срезали дверь.

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В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности».

В апреле 2022 года глава спецслужбы Василий Малюк сообщил, что против 61 священнослужителя Украинской православной церкви возбуждены уголовные дела по материалам Службы безопасности Украины.

В том же месяце раскольники из Православной церкви Украины захватили принадлежащий канонической Украинской православной церкви Покровский храм в селе Требухов Киевской области. Кроме того, храм УПЦ в Черновицкой области сгорел в результате поджога.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что гонения Киева на каноническую Украинскую православную церковь вышли на новый уровень.

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