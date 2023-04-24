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Храм УПЦ в Черновицкой области сгорел в результате поджога

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Фото: соцсети
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В результате поджога сгорел храм Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области. Кадры возгорания распространились в Сети.

Версия о том, что пожар произошел вследствие умышленного поджога, была выдвинута в Черновицко-Буковинской епархии. Затем информацию подтвердили в полиции.

«Правоохранители провели следственные действия и уже задержали преступника. Поджигателем оказался 34-летний житель села Испас», — сообщили в УПЦ.

При этом принадлежность жителя к сторонникам Православной церкви Украины (ПЦУ), которые ранее были замечены в многочисленных поджогах и захватах храмов УПЦ, на данный момент не установлена.

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15 апреля депутат Верховной рады Артем Дмитрук обратился к главе МВД Украины Игорю Клименко с просьбой привлечь к ответственности всех причастных к незаконному захвату храмов УПЦ в Хмельницком.

9 апреля противники УПЦ предприняли попытку захвата собора Александра Невского в Каменце-Подольском. Они призывали приходить в собор для штурма и распространяли ложную информацию о церкви. Верующим же, которые защищали храм, пытались вручить повестки. Внутри собора продолжались богослужения.

Днем ранее сторонники ПЦУ захватили Свято-Михайловский кафедральный собор в Шепетовке Хмельницкой области после того, как областной совет запретил работу УПЦ на территории региона. В тот же день сторонниками ПЦУ была совершена попытка захвата храма УПЦ в селе Липовец под Киевом.

Давление сторонников ПЦУ на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

В качестве причины закрытия части монастыря назвали якобы выявленные нарушения. В ноябре прошлого года в ходе обысков на территории лавры Служба безопасности Украины нашла пророссийскую литературу.

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