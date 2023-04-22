Раскольники захватили храм УПЦ в Киевской области

Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили принадлежащий канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Покровский храм в селе Требухов Киевской области. Об этом сообщается на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ 22 апреля.

«Совершать акт рейдерства активистам ПЦУ помогали лица, одетые в военную форму», — следует из публикации.

Прихожане пытались помешать захватчикам, а полиция при этом бездействовала, отметили в УПЦ. Дети и женщины общины канонической Украинской православной церкви под защитой небольшого количества мужчин укрылись в трапезной, однако сейчас это помещение также пытаются захватить, добавили представители церкви.

Вместе с тем сторонники ПЦУ вместе с лицами в военной форме совершают попытку захвата дома священника, в котором находятся малолетние дети, добавили в УПЦ.

Накануне против 61 священнослужителя УПЦ были возбуждены уголовные дела по материалам Службы безопасности Украины (СБУ). Кроме того, по ним также было прекращено украинское гражданство 19 священников.

Ранее, 19 апреля, полицейские, вооруженные автоматами, прибыли к опечатанному 39-му корпусу Киево-Печерской лавры. Они не давали верующим прорваться в здания, отталкивая людей от заблокированной двери. В итоге сторонники УПЦ смогли выломать дверь и пройти внутрь. После этого национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»). Днем позже на территорию монастыря вновь прибыли сотрудники полиции Украины с автоматами.

Давление сторонников ПЦУ на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

В качестве причины закрытия части монастыря назвали якобы выявленные нарушения. В ноябре прошлого года в ходе обысков на территории лавры Служба безопасности Украины нашла пророссийскую литературу.

23 марта УПЦ призвала верующих защищать монастырь всеми законными способами. В этот же день обитель оцепила украинская полиция. С этого дня силовики пытаются помешать попасть в монастырь.