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Жена настоятеля храма УПЦ под Киевом госпитализирована после нападения радикалов

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Фото: Global Look Press/Alexei Gyngazov
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В Киевской области из-за нападения радикалов госпитализирована жена настоятеля храма Архистратига Михаила Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в субботу сообщили в Союзе православных журналистов Украины 6 мая.

«Матушку госпитализировали с травмами руки и ноги», — говорится в сообщении организации.

Речь идет о ЧП, произошедшем ранее в этот день. Группа мужчин в военной форме в городе Боярке Киевской области пыталась захватить храм Архистратига Михаила. По данным УПЦ, рейдеры включили генератор, болгарку и срезали дверь.

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В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности».

В апреле 2022 года глава спецслужбы Василий Малюк сообщил, что против 61 священнослужителя Украинской православной церкви возбуждены уголовные дела по материалам Службы безопасности Украины.

В том же месяце раскольники из Православной церкви Украины захватили принадлежащий канонической Украинской православной церкви Покровский храм в селе Требухов Киевской области. Кроме того, храм УПЦ в Черновицкой области сгорел в результате поджога.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что гонения Киева на каноническую Украинскую православную церковь вышли на новый уровень.

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