В Волынской области раскольники захватили храм канонической УПЦ

Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) незаконно захватили Свято-Ильинский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Борочиче Волынской области. Об этом в субботу, 20 мая, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

«В селе Борочиче Волынской области рейдеры ПЦУ подделали документы и отобрали храм у общины УПЦ», — говорится в сообщении Telegram-канала союза.

Добавляется, что прихожане церкви не принимали участия в собрании, на котором якобы согласовывалось решение о переходе в юрисдикцию ПЦУ.

В объединении подчеркнули, что раскольники пытались захватить этот храм с 2020 года.

В мае возобновились рейдерские захваты храмов на Украине. Так, 7 мая произошла попытка захвата Свято-Николаевского храма в селе Митинцы Хмельницкой области. Рейдеры взломали замок на воротах и ворвались на территорию храма, где в этот момент молились верующие канонической УПЦ. Один из нападавших с ножом подбежал к ребенку, который звонил в колокол, и перерезал шнур.

В тот же день Союз православных журналистов сообщил о захвате Свято-Михайловского храма в городе Боярке Киевской области раскольниками. После этого прихожанам УПЦ пришлось молиться под открытым небом.

Давление сторонников ПЦУ на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.