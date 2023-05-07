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Хмельницкая епархия заявила о попытке захвата сельского храма

Хмельницкая епархия УПЦ: в селе Митинцы совершена попытка рейдерского захвата храма
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Фото: соцсети
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В селе Митинцы Хмельницкой области Украины 6 мая произошла попытка рейдерского захвата Свято-Николаевского храма. Об этом 7 мая сообщается на странице Хмельницкой епархии в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Рейдеры взломали замок на воротах и ворвались на территорию храма, где в этот момент молились верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Агрессивно настроенные захватчики начали оскорблять верующих. Один из нападавших с ножом подбежал к ребенку, который звонил колокол, и перерезал шнур.

«Такие действия содержат признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 180 УК Украины (вмешательство в религиозный обряд). С Божьей помощью прихожане, собравшиеся на молитву, защитили свою святыню», — подытожили в епархии.

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В мае возобновились рейдерские захваты храмов на Украине. 7 мая Союз православных журналистов сообщил о захвате Свято-Михайловского храма в городе Боярке Киевской области раскольниками. После этого прихожанам Украинской православной церкви (УПЦ) пришлось молиться под открытым небом.

Группа мужчин в военной форме в городе Боярке Киевской области 6 мая пыталась захватить храм Архистратига Михаила. Они срезали дверь болгаркой. Из-за нападения радикалов была госпитализирована жена настоятеля храма Архистратига Михаила с травмами руки и ноги.

В апреле власти Ровненской области запретили каноническую УПЦ, аналогичное решение принято во Львовской, Хмельницкой и Волынской областях. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы УПЦ на Украине.

В конце апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что гонения Киева на каноническую Украинскую православную церковь вышли на новый уровень. По ее словам, Украина не пытается предпринимать каких-либо шагов по устранению имеющихся серьезных нарушений в области прав человека.

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