Храм канонической УПЦ захватили в Киевской области

В селе Черняхов Киевской области захвачен храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом во вторник, 30 мая, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

«В селе Черняхов Обуховского района Киевской области захватили храм Димитрия Солунского. 10 человек срезали замки и вошли в храм», — говорится в сообщении СПЖ, опубликованном в Telegram-канале.

Уточняется, что сегодня суд должен выносить решение об изменении подчиненности храма.

Ранее, 27 мая, в селе Старая Жадова Черновицкой области священник Православной церкви Украины (ПЦУ) попытался с помощью болгарки срезать замки на двери храма УПЦ. Мужчину в рясе остановили прихожане церкви. Они оттолкнули его и вызвали полицию.

20 мая сторонники ПЦУ незаконно захватили Свято-Ильинский храм УПЦ в селе Борочиче Волынской области. Прихожане церкви не принимали участия в собрании, на котором якобы согласовывалось решение о переходе в юрисдикцию ПЦУ.

В мае возобновились рейдерские захваты храмов на Украине. Так, 7 мая произошла попытка захвата Свято-Николаевского храма в селе Митинцы Хмельницкой области. Рейдеры взломали замок на воротах и ворвались на территорию храма, где в этот момент молились верующие канонической УПЦ. Один из нападавших с ножом подбежал к ребенку, который звонил в колокол, и перерезал шнур.

В тот же день Союз православных журналистов сообщил о захвате Свято-Михайловского храма в городе Боярке Киевской области раскольниками. После этого прихожанам УПЦ пришлось молиться под открытым небом.

Давление сторонников ПЦУ на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.