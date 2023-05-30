Реклама
Прямой эфир
Армия
В ЛНР сообщили о случаях дезертирства в ВСУ на краснолиманском направлении
Происшествия
МО РФ заявило о предотвращении атаки восьми украинских дронов на Москву
Мир
Китай отказал США во встрече министров обороны
Происшествия
Рогов сообщил о повреждении ВСУ газопровода в Запорожской области
Мир
Китай поддержал усилия Сербии по защите суверенитета
Интернет и технологии
Российские компании предупредили о массовой краже паролей через фишинговые письма
Мир
Эрдоган до конца недели принесет присягу в парламенте Турции
Мир
Храм канонической УПЦ захватили в Киевской области
Общество
Собянин поручил максимально быстро устранить повреждения от атак БПЛА в Москве
Здоровье
Врач рассказала о влиянии вредных привычек на продолжительность жизни
Мир
В Риге заявили о перевозке памятника Пушкину из Кронвальдского парка
Общество
Путин освободил Безродную от должности замминистра юстиции

Храм канонической УПЦ захватили в Киевской области

0
Фото: Союз православных журналистов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В селе Черняхов Киевской области захвачен храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом во вторник, 30 мая, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

«В селе Черняхов Обуховского района Киевской области захватили храм Димитрия Солунского. 10 человек срезали замки и вошли в храм», — говорится в сообщении СПЖ, опубликованном в Telegram-канале.

Уточняется, что сегодня суд должен выносить решение об изменении подчиненности храма.

Подвели монастырь: власти Украины вновь пытались опечатать киевскую лавру
На территорию обители ввели вооруженную полицию, но верующие отстояли святыню

Ранее, 27 мая, в селе Старая Жадова Черновицкой области священник Православной церкви Украины (ПЦУ) попытался с помощью болгарки срезать замки на двери храма УПЦ. Мужчину в рясе остановили прихожане церкви. Они оттолкнули его и вызвали полицию.

20 мая сторонники ПЦУ незаконно захватили Свято-Ильинский храм УПЦ в селе Борочиче Волынской области. Прихожане церкви не принимали участия в собрании, на котором якобы согласовывалось решение о переходе в юрисдикцию ПЦУ.

В мае возобновились рейдерские захваты храмов на Украине. Так, 7 мая произошла попытка захвата Свято-Николаевского храма в селе Митинцы Хмельницкой области. Рейдеры взломали замок на воротах и ворвались на территорию храма, где в этот момент молились верующие канонической УПЦ. Один из нападавших с ножом подбежал к ребенку, который звонил в колокол, и перерезал шнур.

В тот же день Союз православных журналистов сообщил о захвате Свято-Михайловского храма в городе Боярке Киевской области раскольниками. После этого прихожанам УПЦ пришлось молиться под открытым небом.

Давление сторонников ПЦУ на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023