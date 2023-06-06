WP: ЦРУ знало об украинском плане по подрыву «Северных потоков» за три месяца до диверсии

Администрация президента США Джо Байдена узнала о планах Киева провести секретную атаку на «Северные потоки» за три месяца до взрыва газопроводов. Об этом во вторник, 6 июня, сообщила газета The Washington Post.

За три месяца до взрыва на «Северных потах» администрация Байдена узнала, что украинские военные планируют секретную атаку на подводную энергетическую инфраструктуру. Осуществить операцию планировалось небольшой группой водолазов, подчинявшихся непосредственно главнокомандующему вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному, говорится в публикации.

«Детали плана, о которых ранее не сообщалось, были собраны разведывательной службой одной из европейских стран и переданы ЦРУ в июне 2022 года. Эти данные содержат некоторые из наиболее конкретных на сегодняшний день доказательств, связывающих правительство Украины с возможной атакой в ​​Балтийском море», — пишет газета.

По заявлению газеты, данные, которые были переданы ЦРУ, были основаны на информации от украинского источника, однако американская разведка не смогла быстро их подтвердить, но всё же решила поделиться ими с Германией и другими европейскими странами.

Таким образом, имевшаяся до взрыва информация вкупе с доказательствами, найденными Германией уже после диверсии, лишь усиливают подозрения в виновности Украины, пишет The Washington Post.

Ранее, 5 июня, появилась информация о том, что на одном из мест взрывов трубопровода «Северный поток» был обнаружен водолазный ботинок, которыми пользуются ВМС США.

1 июня газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что одним из исполнителей теракта на «Северных потоках» мог быть 26-летний украинский военнослужащий, а до этого, 26 мая, журнал Der Spiegel писал, что у немецких следователей находится всё больше оснований, указывающих на причастность Украины к взрывам.

8 февраля американский журналист-расследователь Сеймур Херш в своем расследовании пришел к выводу, что взрывы осуществили США при поддержке Норвегии.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы утечки. На следующий день служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов. Вскоре после этого ФРГ, Дания и Швеция начали собственные независимые расследования инцидента, отказавшись от сотрудничества с Москвой. При этом ни одно из расследований окончательно не завершено.