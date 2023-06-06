МИД РФ решительно осудил разрушение ВСУ Каховской ГЭС

Москва решительно осуждает разрушение Вооруженными силами Украины (ВСУ) Каховской ГЭС, которое привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе. Об этом говорится 6 июня в заявлении на сайте МИД РФ.

«Подрыв дамбы плотины вызвал значительный подъем уровня воды вниз по течению Днепра. Затоплены населенные пункты, тысячи человек нуждаются в эвакуации, и она уже началась», — отметили в министерстве.

Диверсия принесла колоссальный ущерб сельскому хозяйству региона и экосистеме устья Днепра. В результате нобмеления Каховского водохранилища будет затруднено водоснабжение Крыма, нарушится мелиорация сельскохозяйственных земель Херсонской области, добавили в ведомстве.

По мнению Москвы, ВСУ осуществили теракт против инфраструктуры гражданского населения. Его заранее спланировал киевский режим в рамках так называемого «контрнаступления» украинских боевиков.

«Киевский режим не только подвергал массированным обстрелам Каховскую ГЭС, но и преднамеренно довел уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки, открыв шлюзы Днепропетровской ГЭС», — обратили внимание в МИД.

Москва инициирует рассмотрение преступления киевского режима в Совете Безопасности ООН, уставных и директивных органах ОБСЕ и других международных организациях. Россия призвала мировое сообщество осудить преступные бесчеловечные деяния украинских властей.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на вторник, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически полностью ушла под воду.

Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха».

Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, Киев совершил подрыв станции с целью перебросить подразделения и технику ВСУ с херсонского направления в район наступательных действий.

Город Алешки Херсонской области оказался практически полностью затопленным после прорыва Каховской ГЭС. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал кадры затопленной дороги в город. По его словам, город превратился в реку.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крым.