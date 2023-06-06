Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ решительно осудил разрушение ВСУ Каховской ГЭС
Мир
МИД Финляндии вызвал временного поверенного в делах РФ
Мир
Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины
Общество
Суд арестовал подозреваемого в производстве суррогатного сидра на два месяца
Общество
Путин поручил привлечь молодых специалистов на муниципальную службу
Общество
В Херсонской области заявили о тяжелой ситуации в Алешках после прорыва ГЭС
Армия
В Минобороны РФ заявили о контроле над населенным пунктом Берховка
Армия
За сутки российские силы сбили три украинских военных самолета
Мир
Россия созовет заседание СБ ООН по Каховской ГЭС
Армия
Путин присвоил спасшему раненых сослуживцев участнику СВО звание Героя России
Происшествия
Один человек погиб при столкновении автобуса с легковушкой в Самарской области
Мир
Крупнейший комбинат Украины приостановил работу из-за ЧП на Каховской ГЭС
Сюжет:

МИД РФ решительно осудил разрушение ВСУ Каховской ГЭС

МИД РФ заявил, что Москва решительно осудила разрушение ВСУ Каховской ГЭС
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва решительно осуждает разрушение Вооруженными силами Украины (ВСУ) Каховской ГЭС, которое привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе. Об этом говорится 6 июня в заявлении на сайте МИД РФ.

«Подрыв дамбы плотины вызвал значительный подъем уровня воды вниз по течению Днепра. Затоплены населенные пункты, тысячи человек нуждаются в эвакуации, и она уже началась», — отметили в министерстве.

Диверсия принесла колоссальный ущерб сельскому хозяйству региона и экосистеме устья Днепра. В результате нобмеления Каховского водохранилища будет затруднено водоснабжение Крыма, нарушится мелиорация сельскохозяйственных земель Херсонской области, добавили в ведомстве.

По мнению Москвы, ВСУ осуществили теракт против инфраструктуры гражданского населения. Его заранее спланировал киевский режим в рамках так называемого «контрнаступления» украинских боевиков.

«Киевский режим не только подвергал массированным обстрелам Каховскую ГЭС, но и преднамеренно довел уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки, открыв шлюзы Днепропетровской ГЭС», — обратили внимание в МИД.

Москва инициирует рассмотрение преступления киевского режима в Совете Безопасности ООН, уставных и директивных органах ОБСЕ и других международных организациях. Россия призвала мировое сообщество осудить преступные бесчеловечные деяния украинских властей.

Диверсия случившегося: какими будут последствия прорыва плотины Каховской ГЭС
В регионе объявлен режим ЧС, но водоснабжению Крыма ничего не угрожает

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на вторник, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически полностью ушла под воду.

Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха».

Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, Киев совершил подрыв станции с целью перебросить подразделения и технику ВСУ с херсонского направления в район наступательных действий.

Город Алешки Херсонской области оказался практически полностью затопленным после прорыва Каховской ГЭС. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал кадры затопленной дороги в город. По его словам, город превратился в реку.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крым.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023