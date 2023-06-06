Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд арестовал подозреваемого в производстве суррогатного сидра на два месяца
Общество
Путин поручил привлечь молодых специалистов на муниципальную службу
Общество
В Херсонской области заявили о тяжелой ситуации в Алешках после прорыва ГЭС
Армия
В Минобороны РФ заявили о контроле над населенным пунктом Берховка
Армия
За сутки российские силы сбили три украинских военных самолета
Мир
Россия созовет заседание СБ ООН по Каховской ГЭС
Армия
Путин присвоил спасшему раненых сослуживцев участнику СВО звание Героя России
Происшествия
Один человек погиб при столкновении автобуса с легковушкой в Самарской области
Армия
Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на разных участках фронта
Происшествия
Свыше 73 тыс. абонентов в Донецке остались без света после обстрела ВСУ
Общество
Не имеющие русских аналогов иностранные слова включат в словарь
Общество
Мэр Новой Каховки сообщил о поднятии уровня воды до 11 м в районе ГЭС
Сюжет:

В Херсонской области заявили о тяжелой ситуации в Алешках после прорыва ГЭС

0
Фото: t.me/VGA_Kherson
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Город Алешки Херсонской области оказался практически полностью затопленным после прорыва Каховской ГЭС, ситуация также осложнена пожарами из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили во вторник, 6 июня, в Telegram-канале администрации Херсонской области.

«Самая сложная ситуация сейчас в Алешках. Город затоплен практически полностью. А с другой стороны крупные лесные пожары после артобстрелов нацистов», — рассказал о ситуации в городе председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал кадры затопленной дороги в город. «Дорога в Алешки сейчас выглядит вот так: это сплошная река на сотни метров, до горизонта одна вода. Что сейчас происходит в самом населенном пункте, трудно даже себе представить», — сказал он.

Отмечается, что эвакуация людей из затопленных Алешек возможна только на спецтехнике. Власти направили в город все свободные грузовики высокой проходимости. Кроме того, из Крыма везут плавсредства МЧС для помощи спасателям.

Диверсия случившегося: какими будут последствия прорыва плотины Каховской ГЭС
В регионе объявлен режим ЧС, но водоснабжению Крыма ничего не угрожает

Всего в прибрежные районы для эвакуации людей собрано больше 100 автобусов. В безопасных населенных пунктах готовят 5 тыс. мест для размещения эвакуированных. Новые пункты временного размещения будут открываться по мере необходимости.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на вторник, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически полностью ушла под воду.

По данным РФ, обстрел ГЭС был произведен со стороны Украины из реактивной системы залпового огня «Ольха».

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023