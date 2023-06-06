В Херсонской области заявили о тяжелой ситуации в Алешках после прорыва ГЭС

Город Алешки Херсонской области оказался практически полностью затопленным после прорыва Каховской ГЭС, ситуация также осложнена пожарами из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили во вторник, 6 июня, в Telegram-канале администрации Херсонской области.



«Самая сложная ситуация сейчас в Алешках. Город затоплен практически полностью. А с другой стороны крупные лесные пожары после артобстрелов нацистов», — рассказал о ситуации в городе председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал кадры затопленной дороги в город. «Дорога в Алешки сейчас выглядит вот так: это сплошная река на сотни метров, до горизонта одна вода. Что сейчас происходит в самом населенном пункте, трудно даже себе представить», — сказал он.

Отмечается, что эвакуация людей из затопленных Алешек возможна только на спецтехнике. Власти направили в город все свободные грузовики высокой проходимости. Кроме того, из Крыма везут плавсредства МЧС для помощи спасателям.

Всего в прибрежные районы для эвакуации людей собрано больше 100 автобусов. В безопасных населенных пунктах готовят 5 тыс. мест для размещения эвакуированных. Новые пункты временного размещения будут открываться по мере необходимости.



Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на вторник, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически полностью ушла под воду.



По данным РФ, обстрел ГЭС был произведен со стороны Украины из реактивной системы залпового огня «Ольха».

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.