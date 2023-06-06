В Госдуму планируют внести законопроект о взносах на капремонт в апартаментах

В России могут ввести плату за капремонт в апартаментах. Законопроект уже разрабатывается и готовится к внесению в Госдуму РФ, передает телеканал «Известия». Отмечается, что нововведение обеспечит безопасность домов в будущем. Планируется также снизить налоговую нагрузку на граждан, постоянно проживающих в апартаментах. Сейчас ставка на такой вид имущества составляет около 2%. Налоги на жилье, в свою очередь, в РФ начинаются от 0,1%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.