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Власти Херсонской области готовят эвакуацию трех округов из-за прорыва Каховской ГЭС

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Фото: ТАСС/Экстренные службы Херсонской области
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Власти Херсонской области готовят плановую эвакуацию Новокаховского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов в результате прорыва на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 6 июня, в Telegram-канале администрации региона.

Местным жителям указанных территорий начали приходить предупреждения от МЧС.

«Населению собрать необходимые личные вещи, документы, продукты питание на три дня, питьевую воду, отключить газ и воду. Место сбора будет доведено главами ВГА (Военно-гражданской администрации. — Ред.)», — отмечается в публикации.

Главная для Крыма: что нужно знать о Каховской ГЭС
Угроза разрушения нависла над гидроэлектростанцией еще полгода назад

Утром 6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что удары по Каховской гидроэлектростанции привели к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды. Обстрел был произведен, согласно информации местных властей, украинской стороной из РСЗО «Ольха». Максимальный уровень воды после прорыва достиг 12 м.

Затем вода из Днепра начала поступать на улицы Новой Каховки. В связи с этим мирных жителей вывозят из прибрежных подтопленных зон.

Позднее появились кадры, на которых видно, что ГЭС почти полностью ушла под воду.

На территории Новокаховского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации.

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению несколько десятков поселений.

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