В Новой Каховке спасли заблокированную на канализационно-насосной станции женщину

В Новой Каховке спасли женщину с затопленной в результате прорыва Каховской ГЭС канализационно-насосной станции. Об этом сообщает Telegram-канал «Таврия. Новости Херсонской области» 6 июня.

Уточняется, что с окон здания была снята решетка, в результате чего женщину смогли вызволить.

Утром 6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что удары по Каховской гидроэлектростанции привели к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды. Обстрел был произведен, согласно информации местных властей, украинской стороной из РСЗО «Ольха». Максимальный уровень воды после прорыва достиг 12 м.

Затем вода из Днепра начала поступать на улицы Новой Каховки. В связи с этим мирных жителей вывозят из прибрежных подтопленных зон.

Позднее появились кадры, на которых видно, что ГЭС почти полностью ушла под воду.

На территории Новокаховского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации.

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению нескольких десятков поселений.