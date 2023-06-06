Реклама
Прямой эфир
Общество
Торговая сеть «Ашан» подтвердила утечку данных клиентов
Общество
Режим ЧС введен после атаки на Каховскую ГЭС
Происшествия
В Москве на Каширском шоссе произошел пожар на стройке
Происшествия
Вода начала поступать на улицы Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС
Происшествия
Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду после прорыва
Общество
Военные оцепили территорию вокруг Каховской ГЭС
Общество
В Новокузнецке изъяли контрафактный алкоголь на 12 млн рублей
Происшествия
Четыре человека пострадали после взрыва на АЗС в Томске
Мир
ВС РФ и КНР провели совместное патрулирование в Японском и Восточно-Китайском морях
Общество
В зону подтопления возле Каховской ГЭС могут попасть 80 населенных пунктов
Общество
Число пострадавших от отравления алкоголем в Ульяновской области достигло 51
Происшествия
Мэр Новой Каховки сообщил о разрушении задвижек после ударов по ГЭС

Wikimedia Foundation оштрафовали на 3 млн за неудаление контента

0
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Jaap Arriens
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, управляющую «Википедией», на 3 млн рублей за неудаление запрещенных материалов, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда 6 июня.

Поводом для составления административного протокола послужило неудаление статьи про террористическую украинскую группировку «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России).

«Признать Wikimedia Foundation виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации») и назначить этой организации наказание в виде штрафа на сумму 3 млн рублей», — огласил решение судья.

Штраф за неудаление данной статьи для Wikimedia стал уже девятым в 2023 году.

Статья не найдется: Роскомнадзор требует удалить из «Википедии» 133 материала
Какие нарушения выявили в надзорном ведомстве и почему блокировка энциклопедии может усилить распространение фейков

Ранее, 1 июня, Wikimedia Foundation оштрафовали на 3 млн за неудаление статьи о спецоперации по защите Донбасса. Уточняется, что этот материал содержал недостоверные сведения о событиях, происходивших в период СВО в Харьковской области.

Штраф за неудаление данной статьи для Wikimedia стал уже восьмым в 2023 году. Так, 27 апреля Wikimedia Foundation оштрафовали на 2 млн рублей, а двумя днями ранее — на 800 тыс. рублей.

До этого, 13 апреля, мировой суд в Москве также оштрафовал компанию на 2 млн рублей по тому же делу.

В апреле 2022 года президент России Владимир Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела РФ извне и препятствовать распространению фейков в интернете.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023