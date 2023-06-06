Wikimedia Foundation оштрафовали на 3 млн за неудаление контента

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, управляющую «Википедией», на 3 млн рублей за неудаление запрещенных материалов, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда 6 июня.

Поводом для составления административного протокола послужило неудаление статьи про террористическую украинскую группировку «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России).

«Признать Wikimedia Foundation виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации») и назначить этой организации наказание в виде штрафа на сумму 3 млн рублей», — огласил решение судья.

Штраф за неудаление данной статьи для Wikimedia стал уже девятым в 2023 году.

Ранее, 1 июня, Wikimedia Foundation оштрафовали на 3 млн за неудаление статьи о спецоперации по защите Донбасса. Уточняется, что этот материал содержал недостоверные сведения о событиях, происходивших в период СВО в Харьковской области.

Штраф за неудаление данной статьи для Wikimedia стал уже восьмым в 2023 году. Так, 27 апреля Wikimedia Foundation оштрафовали на 2 млн рублей, а двумя днями ранее — на 800 тыс. рублей.

До этого, 13 апреля, мировой суд в Москве также оштрафовал компанию на 2 млн рублей по тому же делу.

В апреле 2022 года президент России Владимир Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела РФ извне и препятствовать распространению фейков в интернете.