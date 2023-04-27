Мировой суд в Москве оштрафовал фонд Wikimedia еще на 2 млн рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation, управляющую «Википедией», на 2 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщил в четверг, 27 апреля, корреспондент «Известий» из зала суда.

Административный протокол был составлен по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной в РФ информации).

По данным, озвученным в зале суда, поводом для составления протокола послужило неудаление страницы в «Википедии» о российском инженерно-саперном полке, где указана служебная информация в области обороны, в том числе место дислокации подразделения, состав и техника.

Ранее, 13 апреля, мировой суд в Москве также оштрафовал компанию Wikimedia Foundation на 2 млн за неудаление контента. Поводом для составления протокола послужила страница в «Википедии», где размещены фейки о действиях российских военных в Запорожской области.

Также 6 апреля мировой суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 тыс. рублей снова за неудаление запрещенной информации. Поводом для составления протокола об административном правонарушении стали аудио- и видеозаписи одной из песен российской рок-группы «Психея».

В феврале суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 млн рублей за недостоверные сведения о проводимой ВС РФ специальной военной операции по защите Донбасса. Максимальный штраф по данной статье составляет 4 млн рублей.

В апреле 2022 года суд в Москве уже штрафовал некоммерческую благотворительную организацию Wikimedia на 3 млн рублей за семь статей в «Википедии» с недостоверными данными о спецоперации РФ.

Ранее в том же месяце президент России Владимир Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела РФ извне и препятствовать распространению фейков в интернете.

До этого Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России и призывы к антироссийским санкциям.