Суд оштрафовал Wikimedia Foundation еще на 3 млн рублей за неудаление контента

Суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation, управляющий «Википедией», еще на 3 млн рублей за отказ удалить статью с недостоверной информацией о специальной военной операции (СВО) на Украине. Постановление вынесено 1 июня, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Назначить Wikimedia Foundation Inc. наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», — зачитал постановление мировой судья судебного участка № 422 Таганского района российской столицы Тимур Вахрамеев.

Максимальный штраф по данной статье составляет 4 млн рублей.

Фонд Wikimedia ранее был признан виновным в неудалении подлежащей удалению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Речь идет о статье о событиях СВО Вооруженных сил РФ на территории Украины, происходивших в Харьковской области.

Штраф за неудаление данной статьи для Wikimedia стал уже восьмым в 2023 году.

Так, 27 апреля Wikimedia Foundation оштрафовали на 2 млн рублей, а двумя днями ранее — на 800 тыс. рублей.

Ранее, 13 апреля, мировой суд в Москве также оштрафовал компанию на 2 млн рублей за неудаление контента.

В апреле 2022 года президент России Владимир Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела РФ извне и препятствовать распространению фейков в интернете.