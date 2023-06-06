Академик рассказал о последствиях атаки на Каховскую ГЭС

Профессор, доктор технических наук, академик Владимир Тетельмин во вторник, 6 июня, рассказал «Известиям», какие стоит ожидать последствия от атаки на Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС).

По его словам, в настоящий момент восстановить ничего невозможно, предстоят серьезные работы. Через двое-трое суток вода спадет в водохранилище наполовину, и тогда наводнение прекратится, подчеркнул эксперт. При этом ущерб будет нанесен немалый, добавил академик.

Тетельмин также отметил, что три недели назад российские специалисты пытались отремонтировать задвижки, которые сдерживали воду на Каховской ГЭС. Тогда, по его словам, украинцы из гидроузлов водохранилищ, расположенных выше по течению Днепра, сбрасывали повышенное количество воды нарочно, чтобы переполнить Каховское водохранилище.

«Наши специалисты пытались отремонтировать затворы, чтобы сбросить избыточную воду. Наших специалистов тогда обстреливали украинцы, чтобы не дать им возможность выполнить этот ремонт», — пояснил Тетельмин.

Ранее во вторник корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев рассказал, что Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду после подрыва.

Ранее в этот день мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что вода в городе поднялась более чем на 10 м из-за разрушений на гидроэлектростанции. Мирных жителей вывозят из прибрежных подтопленных зон.

Утром 6 июня Леонтьев заявил, что удары по Каховской гидроэлектростанции привели к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды. Обстрел был произведен, согласно информации местных властей, украинской стороной из РСЗО «Ольха». Максимальный уровень воды после прорыва достиг 12 м.

По словам главы города, разрушение Каховской гидроэлектростанции повлекло экологический ущерб, затоплена значительная часть инфраструктурных объектов.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в свою очередь, сообщил, что после прорыва Каховской ГЭС в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек.