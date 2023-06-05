Белый дом заявил о растущей агрессивности Китая в военной сфере

США считают недавние перехваты своих самолетов и кораблей со стороны Китая отражением ее растущей агрессивности. Об этом 5 июня заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.



Он прокомментировал недавние случаи сближения американских и китайских военных самолетов и кораблей, указывая на «растущую агрессивность Китая».



«Это часть повышающегося уровня агрессивности Народно-освободительной армии Китая (НОАК) — Вооруженных сил КНР», — отметил он на регулярном брифинге для журналистов.



Также Кирби подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать линию связи с Пекином, «чтобы ясно сигнализировать, насколько неприемлемыми являются эти конкретные перехваты».

Ранее, 2 июня, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в последнее время Пентагон фиксирует «опасные маневры», совершаемые китайской военной авиацией в отношении американских самолетов и их союзников в международном воздушном пространстве.



Отношения между США и Китаем обострились после визита спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года. Поскольку Пекин считает остров своей территорией, он рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.