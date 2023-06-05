В Нижнем Новгороде выявлен склад с партией опасного алкоголя

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции выявили склад с партией опасной алкогольной продукции, из-за употребления которой в других регионах погибли люди. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщили в Главном управлении МВД РФ по региону.

«Сотрудники нижегородской полиции установили оптовый склад, в котором находилась партия опасной алкогольной продукции, из-за употребления которой в других регионах погибли несколько человек. Данная партия изъята. <…> Во все районные отделы ОВД региона направлены указания о проверке мест реализации алкогольной продукции», — говорится в сообщении на сайте управления.

Уточняется, что правоохранительные органы проверяют места продажи и хранения напитков «Мохито Мистер Сидр», «Шампанское Мистер Сидр», «Сакура Мистер Сидр» «Пиноколада Мистер Сидр» «Гранат-малина Мистер Сидр». Проводятся мероприятия по изъятию этой продукции.

Также региональное МВД призывает жителей Нижегородской области не покупать алкогольные напитки данного бренда.

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