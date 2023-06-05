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Губернатор Русских: от отравления сидром в Ульяновской области умерли 16 человек

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Число погибших от отравления суррогатным сидром «Мистер Сидр» в Ульяновской области возросло до 16 человек. Об этом сообщил в понедельник, 5 июня, губернатор региона Алексей Русских.

«По последней информации, пострадало 35 человек: 25 — в Димитровграде, девять — в Ульяновске, один в Новой Малыкле. 16 человек скончалось, 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА (Федерального медико-биологического агентства. — Ред.) в Димитровграде, трое в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, один человек — в Ульяновской областной клинической больнице, еще один — в ЦК МСЧ. За жизнь каждого борются врачи», — написал он в своем Telegram-канале.

Русских уточнил, что среди пострадавших несовершеннолетняя девушка. Правоохранителям предстоит выяснить, как она приобрела алкогольсодержащий напиток.

По словам главы региона, в настоящее время во всех профильных стационарах усилено дежурство, к приему пациентов также полностью подготовлено токсикологическое отделение.

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Также скончались две женщины в Самарской области. Таким образом общее число погибших от отравления составило 18 человек.

Случаи отравления некачественным алкоголем начали фиксировать 3 и 4 июня в Димитровграде и Ульяновске. Сообщалось, что смертельный напиток продавался в магазинах «Территория пива», куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 5 июня поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране.

В этот же день стало известно, что в Самаре остановили фуру, которая ехала на склад за 810 л сидра «Мистер Сидр». Сейчас на дорогах региона работают патрули ГИБДД, которые проверяют автомобили на предмет провоза контрафактного алкоголя.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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