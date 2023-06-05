Эксперт назвал способ справиться с отравлением метанолом

При отравлении метанолом одним из первых страдает зрение: наступает резкое ухудшение или даже слепота. Об этом и других признаках метанолового отравления «Известиям» в понедельник, 5 июня, рассказал журналист, эксперт по крепкому алкоголю Эркин Тузмухамедов.

По его словам, другими признаками отравления являются головная боль, тошнота и рвота. При этом достаточно совсем небольшой дозы метанола, чтобы всерьез навредить здоровью, а 90 г чистого вещества уже смертельны для человека, пояснил специалист.

При этом вовремя заметить у себя признаки отравления метанолом сложно, так как по запаху и консистенции метанол очень похож на этиловый спирт. Отличить их можно, только если напиток поджечь: метанол горит зеленым пламенем, а этанол — синим. Но даже этиловый спирт бывает разным. Для алкогольной продукции его производят при помощи брожения, но всё более популярными становятся синтетические и гидролизные спирты, в которых масса побочных продуктов. Чем их больше, тем токсичнее смесь.

Именно этиловый спирт — качественная водка — считается главным антидотом при отравлении метанолом, добавил эксперт.

«Организм направит все силы на расщепление этанола, и таким образом всасывание метанола существенно замедлится. Своевременный прием этанола многим спасает жизнь», — подчеркнул Тузмухамедов.

Кроме того, справиться с отравлением организму помогут обильное питье и сорбенты, заключил он.

Ранее в этот день в Ульяновской области были зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем, предположительно сидром. В настоящий момент количество установленных пострадавших конкретно от этого напитка достигло 22 человек. По информации источника «Известий», погибли 10 человек. Также скончались две женщины в Самарской области.

Глава Димитровграда Андрей Большаков рассказал, что по факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Как установил Роспотребнадзор, по предварительной информации, отравление наступило в результате употребление сидра «Мистер Сидр», изготовленного в Самарской области и приобретенного в сетевых магазинах «Территория пива» на территории Ульяновской области.