Глава Минтранса спрогнозировал запуск аэропорта Мариуполя в 2024–2025 годах

В ближайшее два года планируется запустить аэропорт в городе Мариуполь, сообщил в пятницу, 5 июня, министр транспорта Виталий Савельев.

«В наше общее развитие также попадают пять аэропортов – это Мариуполь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Когда появится возможность, мы начнем с Мариуполя. Мы сейчас занимаемся подготовкой проектно-сметной документации. Считаем, что, если позволит обстановка, в течение 2024–2025 годов мы сможем задействовать этот аэропорт», — сказал министр.

Савельев уточнил, что работы по восстановлению остальных аэропортов будут чуть позже, поэтапно, потому что там есть разрушения.

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