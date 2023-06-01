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Хуснуллин заявил о планах восстановить школы и детсады в Мариуполе к 1 сентября

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Фото: РИА Новости/Александр Сухов
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Школы и детские сады в Мариуполе планируется восстановить к 1 сентября. Об этом заявил в четверг, 1 июня, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В День защиты детей он посетил в городе школу искусств. Учреждение на 850 мест открыли после капитального ремонта.

«Наша задача, чтобы все школы и детские сады, в том количестве которые нужны для жителей Мариуполя, были восстановлены к 1 сентября», — написал по итогам поездки Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в Мариуполе уже также отремонтировали школу на 1300 мест, детский сад на 90 мест и еще одну школу на 920 учащихся, в открытии которой после капремонта также поучаствовал вице-премьер.

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До этого, 19 мая, корреспондент «Известий» рассказал о восстановлении инфраструктуры Мариуполя. Возведение объектов в частично разрушенном боевиками городе ведется в кратчайшие сроки, на объектах работают тысячи строителей.

Тогда Хуснуллин посетил Мариупольский государственный университет, где к тому моменту работало около тысячи человек. Он также отмечал, что работы, которые должны завершиться к 1 сентября, проходят по плану.

Президент России Владимир Путин 26 сентября, одобрил план развития освобожденного Мариуполя на ближайшие три года.

Мариуполь находится в Донецкой Народной Республике (ДНР), которая вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума совместно с Луганской Народной Республикой (ЛНР), Запорожской и Херсонской областями.

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