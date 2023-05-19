«Известия» показали восстановление инфраструктуры Мариуполя

«Известия» показали кадры восстановления инфраструктуры Мариуполя. О том, как идут работы, 19 мая передает военкор Валентин Трушнин.

Возведение объектов в частично разрушенном боевиками Мариуполе ведется в кратчайшие сроки, на объектах работают тысячи строителей.

«Лично я в такие сроки никогда не работал. В пике здесь максимально работали 750 человек на этом объекте. По сути, была двухсменная работа. Успели», — рассказал представитель генерального подрядчика Петр Богатырев.

«Азовцам» (бойцы неонацистской группировки «Азов» — признана террористической и запрещена в РФ) было удобно устраивать опорные пункты в объектах капитального строительства, например в школах. Там они держали круговую оборону.

В этих зданиях после освобождения города находили большое количество оружия, боеприпасов, поэтому любые восстановительные работы всегда начинались с разминирования. К этому моменту некоторые важные объекты гражданской инфраструктуры уже восстановлены, однако работы еще много.

Руководитель проекта «Больничный городок» Дмитрий Чухрай показал корреспонденту, как оборудовали одну из больниц.

«Мы находимся в одной из операционных комнат, в этом здании их три. На больших мониторах высвечивается вся история болезни человека, то есть не нужно карточки поднимать — сразу приходят хирург, анестезиолог. Они видят всё, что с человеком было», — сообщил он.

Строители в числе других объектов ремонтируют мариупольский театр. Они стараются сохранить фасад, однако по условиям контракта они должны отреставрировать также барельеф.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетил Мариупольский государственный университет, где к этому моменту работает около тысячи человек.

«Видим к 1 сентября окончание работы. Мне подтвердили, что порядка 3 тыс. студентов уже будут учиться...» — отметил Хуснуллин.

В городе также планируют реконструкцию парка. По словам Хуснуллина, его будут ремонтировать в несколько очередей. Кроме того, в Мариуполе восстанавливают жилые дома, в первую очередь фасады.

«У нас задача социально-экономического развития региона, где мы не просто должны отдельно смотреть, какой дом построим, какую улицу или какой объект запустим. Это комплексное развитие всего региона», — подытожил Хуснуллин.

В этот день Марат Хуснуллин сообщил, что также на месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе будет построен технопарк. О том, что завод не будет восстановлен в прежнем виде, на его месте создадут технопарк, в феврале сообщал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Президент России Владимир Путин 26 сентября, одобрил план развития освобожденного Мариуполя на ближайшие три года.

Мариуполь находится в Донецкой Народной Республике, которая вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума.