Хуснуллин назвал сроки представления плана развития «Азовстали» как технопарка

На месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе будет построен технопарк. Его план будет готов после разминирования территории, сообщил 19 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы считаем, там должен быть технопарк. Были разные идеи, но надо понимать, что на «Азовстали» только металла сотни тысяч тонн. И когда закончится разминирование территории, надо будет приводить ее в порядок. Это не маленькие деньги, это миллиарды (рублей) будет стоить. Поэтому там пока идея делать технопарк», — пояснил вице-премьер в беседе с «РИА Новости».

В феврале врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что «Азовсталь» в Мариуполе не будет восстановлен в прежнем виде, на его месте создадут технопарк.

В августе 2022 года вице-премьер РФ Хуснуллин рассказывал, что на территории «Азовстали» планируют создать технопарк с элементами благоустройства.

На территории металлургического комбината «Азовсталь» весной 2022 года велись интенсивные боевые действия.

В мае 2022 года Минобороны России отчиталось о полном освобождении Мариуполя и сдаче в плен 2439 боевиков неонацистской группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), укрывавшихся на территории завода «Азовсталь». Тогда сообщалось, что предприятие восстановлению не подлежит.